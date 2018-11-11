Лидеры в пролёте: не проиграл только «Краснодар-2». Обзор сенсационного 21 тура ФНЛ

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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Рустем Хузин – Черышеву: пускай "Нижний" и дальше играет в свой футбол, а "Луч" будет играть в свой
Вчера, 22:26
"СПАЛ" и "Кальяри" сыграли вничью
"СПАЛ" и "Кальяри" сыграли вничью
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Финал Кубка Либертадорес отменен из-за ливня (фото)
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Оливье Тилль: будет приятно победить "Спартак" (2)
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Дмитрий Рыболовлев вернулся в Москву (12)
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Виктор Гончаренко: игра с "Реалом" уже стала историей ЦСКА (2)
Вчера, 19:37
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ОНК: то, что Кокорин и Мамаев ходят в спортзал СИЗО два раза в неделю – огромная радость (3)
Вчера, 19:16
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Паул Антон: если бы я не ошибся, мы бы могли победить. Извиняюсь перед партнёрами и болельщиками (1)
Вчера, 19:08
Олег Иванов: в Самаре мне дали леща. Чисто мой лещ! (1)
Олег Иванов: в Самаре мне дали леща. Чисто мой лещ! (1)
Вчера, 19:05
Миодраг Божович: игра была не так плоха, как результат. Будем работать над атакой, очень мало забиваем
Миодраг Божович: игра была не так плоха, как результат. Будем работать над атакой, очень мало забиваем
Вчера, 18:55
Рашид Рахимов: не понял, почему Корниленко стал вратарём. Думал, на поле не может быть 2 вратаря. Шутка (1)
Рашид Рахимов: не понял, почему Корниленко стал вратарём. Думал, на поле не может быть 2 вратаря. Шутка (1)
Вчера, 18:24
"Ростов" - "Динамо": стали известны стартовые составы (1)
"Ростов" - "Динамо": стали известны стартовые составы (1)
Вчера, 18:23
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"Крылья Советов" дома проиграли "Ахмату" (9)
Вчера, 18:07
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Матиас Краневиттер: в "Зените" высокая конкуренция, в декабре подумаю о своем будущем (6)
Вчера, 18:01
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Дмитрий Черышев: нужно выгнать того, кто ухаживает за газоном (1)
Вчера, 17:46
Максим Боков: армейцы покажут "Зениту" кузькину мать" (7)
Максим Боков: армейцы покажут "Зениту" кузькину мать" (7)
Вчера, 17:25
"Зенит" вылетел в Москву на матч с ЦСКА (3)
"Зенит" вылетел в Москву на матч с ЦСКА (3)
Вчера, 17:23
"Химки" победили "Шинник" (1)
"Химки" победили "Шинник" (1)
Вчера, 17:21
"Вальядолид" и "Эйбар" не забили голов
"Вальядолид" и "Эйбар" не забили голов
Вчера, 16:40
Кирилл Маляров: должны были забивать раньше и больше
Кирилл Маляров: должны были забивать раньше и больше
Вчера, 16:26
Дмитрий Парфенов: огорчило, что "Урал" пропустил гол
Дмитрий Парфенов: огорчило, что "Урал" пропустил гол
Вчера, 16:12
Шамиль Газизов: уверен, что "Уфа" должна выиграть у "Спартака" (2)
Шамиль Газизов: уверен, что "Уфа" должна выиграть у "Спартака" (2)
Вчера, 16:10
Артем Дзюба может сыграть с ЦСКА (10)
Артем Дзюба может сыграть с ЦСКА (10)
Вчера, 15:54
"Урал" одержал домашнюю победу над "Оренбургом" (3)
"Урал" одержал домашнюю победу над "Оренбургом" (3)
Вчера, 15:25
"Ротор" минимально победил "Авангард"
"Ротор" минимально победил "Авангард"
Лидеры в пролёте: не проиграл только «Краснодар-2». Обзор сенсационного 21 тура ФНЛ
Очередной игровой день лучшей лиги мира приобрёл явно сенсационный оттенок: проиграли сразу 5 команд из первой шестёрки, а «Краснодар-2» выиграл, похоже, только потому, что играл с другой командой группы лидеров. Rusfootball.info – об удивительных субботних результатах.
Шикарный стадион в Нижнем не увидит премьер-лигу?
Арены ФНЛ как никогда хороши: «Нижний Новгород», «Мордовия», «Сочи», «Балтика», «Ротор» имеют шикарные стадионы, однако всё идёт к тому, что в премьер-лиге в следующем сезоне не появится ни один. Успешнее других выступает «Нижний Новгород», но в 7 утра по московскому времени команда Дмитрия Черышева вышла на поле во Владивостоке, а к 9 часам уже зафиксировала четвёртое поражение подряд. Конкуренты далеко впереди, «Нижний» уже вне зоны стыков – победу дальневосточникам принёс гол Александра Носова.
Эпичная концовка от команды Евсеева
Ко встрече с худшей гостевой командой лиги «Тюменью» «СКА-Хабаровск» подходил с 4-матчевой беспроигрышной серией, которая имела все шансы прерваться. До 86-й минуты команда Вадима Евсеева проигрывала 0:1, но сумела не только отыграться. Приндетта сравнял счёт, а Дедечко после углового на 92-й минуте вырвал победу.
Поражения лидеров
Центральный матч тура прошёл в Краснодаре, где «бычки» сумели победить лидеров из Тамбова. Дубль оформил 22-летний нападающий Герман Онгуха – темнокожий россиянин, пополнивший состав краснодарцев летом. У «Тамбова» был шанс отыграться, но при счёте 0:1 Себаи не реализовал пенальти.
Однако поражение не стоило тамбовчанам лидирующей позиции, ведь «Томь» вскоре проиграла «Балтике». Калининградцы по-прежнему идут в зоне вылета, но в игре с одним из лидеров они доминировали, а Алан Касаев показал, что ещё способен тащить на уровне ФНЛ. Именно он – автор единственного гола.
Шансов подобраться к оступившимся лидерам не воспользовался «Авангард» – в этом туре проиграли все 3 лидера. «Ротор» продолжает отрываться от зоны вылета: победу волгоградской команде принёс Исламнур Абдулавов в добавленное время. А ведь после провала старта турнира Роберт Евдокимов подавал в отставку, но затем команда выдала 10-матчевую беспроигрышную серию. В последнее время дела идут не так здорово, но прошедший тур был уж очень удачным временем для приёма лидеров.
«Зенит» и «Спартак» проигрывают, «Чертаново» по-прежнему в порядке
Поражению главного аутсайдера на «Фиште» никто не удивился, хотя команда Владислава Радимова держала счёт 0:0 до 70-й минуты, пока лучший бомбардир ФНЛ Барсов не подошёл к 11-метровой отметке. Спартаковцы, у которых всё намного лучше, чем у петербуржцев, были разгромлены «Факелом» – обращает на себя внимание дубль Лебеденко. А вот «Чертаново» вновь порадовало, уверенно обыграв «Армавир», и приблизилось к зоны «стыков» на расстояние 3 очков.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: ФК "Краснодар", MyScore
Шикарный стадион в Нижнем не увидит премьер-лигу?
Арены ФНЛ как никогда хороши: «Нижний Новгород», «Мордовия», «Сочи», «Балтика», «Ротор» имеют шикарные стадионы, однако всё идёт к тому, что в премьер-лиге в следующем сезоне не появится ни один. Успешнее других выступает «Нижний Новгород», но в 7 утра по московскому времени команда Дмитрия Черышева вышла на поле во Владивостоке, а к 9 часам уже зафиксировала четвёртое поражение подряд. Конкуренты далеко впереди, «Нижний» уже вне зоны стыков – победу дальневосточникам принёс гол Александра Носова.
Эпичная концовка от команды Евсеева
Ко встрече с худшей гостевой командой лиги «Тюменью» «СКА-Хабаровск» подходил с 4-матчевой беспроигрышной серией, которая имела все шансы прерваться. До 86-й минуты команда Вадима Евсеева проигрывала 0:1, но сумела не только отыграться. Приндетта сравнял счёт, а Дедечко после углового на 92-й минуте вырвал победу.
Поражения лидеров
Центральный матч тура прошёл в Краснодаре, где «бычки» сумели победить лидеров из Тамбова. Дубль оформил 22-летний нападающий Герман Онгуха – темнокожий россиянин, пополнивший состав краснодарцев летом. У «Тамбова» был шанс отыграться, но при счёте 0:1 Себаи не реализовал пенальти.
Однако поражение не стоило тамбовчанам лидирующей позиции, ведь «Томь» вскоре проиграла «Балтике». Калининградцы по-прежнему идут в зоне вылета, но в игре с одним из лидеров они доминировали, а Алан Касаев показал, что ещё способен тащить на уровне ФНЛ. Именно он – автор единственного гола.
Шансов подобраться к оступившимся лидерам не воспользовался «Авангард» – в этом туре проиграли все 3 лидера. «Ротор» продолжает отрываться от зоны вылета: победу волгоградской команде принёс Исламнур Абдулавов в добавленное время. А ведь после провала старта турнира Роберт Евдокимов подавал в отставку, но затем команда выдала 10-матчевую беспроигрышную серию. В последнее время дела идут не так здорово, но прошедший тур был уж очень удачным временем для приёма лидеров.
«Зенит» и «Спартак» проигрывают, «Чертаново» по-прежнему в порядке
Поражению главного аутсайдера на «Фиште» никто не удивился, хотя команда Владислава Радимова держала счёт 0:0 до 70-й минуты, пока лучший бомбардир ФНЛ Барсов не подошёл к 11-метровой отметке. Спартаковцы, у которых всё намного лучше, чем у петербуржцев, были разгромлены «Факелом» – обращает на себя внимание дубль Лебеденко. А вот «Чертаново» вновь порадовало, уверенно обыграв «Армавир», и приблизилось к зоны «стыков» на расстояние 3 очков.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: ФК "Краснодар", MyScore
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