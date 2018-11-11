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Лидеры в пролёте: не проиграл только «Краснодар-2». Обзор сенсационного 21 тура ФНЛ

Очередной игровой день лучшей лиги мира приобрёл явно сенсационный оттенок: проиграли сразу 5 команд из первой шестёрки, а «Краснодар-2» выиграл, похоже, только потому, что играл с другой командой группы лидеров. Rusfootball.info – об удивительных субботних результатах.

Шикарный стадион в Нижнем не увидит премьер-лигу?

Арены ФНЛ как никогда хороши: «Нижний Новгород», «Мордовия», «Сочи», «Балтика», «Ротор» имеют шикарные стадионы, однако всё идёт к тому, что в премьер-лиге в следующем сезоне не появится ни один. Успешнее других выступает «Нижний Новгород», но в 7 утра по московскому времени команда Дмитрия Черышева вышла на поле во Владивостоке, а к 9 часам уже зафиксировала четвёртое поражение подряд. Конкуренты далеко впереди, «Нижний» уже вне зоны стыков – победу дальневосточникам принёс гол Александра Носова.

Эпичная концовка от команды Евсеева

Ко встрече с худшей гостевой командой лиги «Тюменью» «СКА-Хабаровск» подходил с 4-матчевой беспроигрышной серией, которая имела все шансы прерваться. До 86-й минуты команда Вадима Евсеева проигрывала 0:1, но сумела не только отыграться. Приндетта сравнял счёт, а Дедечко после углового на 92-й минуте вырвал победу.



Поражения лидеров

Центральный матч тура прошёл в Краснодаре, где «бычки» сумели победить лидеров из Тамбова. Дубль оформил 22-летний нападающий Герман Онгуха – темнокожий россиянин, пополнивший состав краснодарцев летом. У «Тамбова» был шанс отыграться, но при счёте 0:1 Себаи не реализовал пенальти.

Однако поражение не стоило тамбовчанам лидирующей позиции, ведь «Томь» вскоре проиграла «Балтике». Калининградцы по-прежнему идут в зоне вылета, но в игре с одним из лидеров они доминировали, а Алан Касаев показал, что ещё способен тащить на уровне ФНЛ. Именно он – автор единственного гола.



Шансов подобраться к оступившимся лидерам не воспользовался «Авангард» – в этом туре проиграли все 3 лидера. «Ротор» продолжает отрываться от зоны вылета: победу волгоградской команде принёс Исламнур Абдулавов в добавленное время. А ведь после провала старта турнира Роберт Евдокимов подавал в отставку, но затем команда выдала 10-матчевую беспроигрышную серию. В последнее время дела идут не так здорово, но прошедший тур был уж очень удачным временем для приёма лидеров.

«Зенит» и «Спартак» проигрывают, «Чертаново» по-прежнему в порядке

Поражению главного аутсайдера на «Фиште» никто не удивился, хотя команда Владислава Радимова держала счёт 0:0 до 70-й минуты, пока лучший бомбардир ФНЛ Барсов не подошёл к 11-метровой отметке. Спартаковцы, у которых всё намного лучше, чем у петербуржцев, были разгромлены «Факелом» – обращает на себя внимание дубль Лебеденко. А вот «Чертаново» вновь порадовало, уверенно обыграв «Армавир», и приблизилось к зоны «стыков» на расстояние 3 очков.

Лидеры в пролёте: не проиграл только «Краснодар-2». Обзор сенсационного 21 тура ФНЛ




Роман Гуськов, Rusfootball.info

Фото: ФК "Краснодар", MyScore
Теги: Краснодар-2 Тамбов Томь Нижний Новгород
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#1  Коляс  Благовещенск (Сегодня, 02:29)
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Болеет за:
ЦСКА
Конкуренты далеко впереди, «Нижний» уже вне зоны стыков


Учитывая, что Краснодар-2 никуда не выходит, Нижний делит 5-е (переходное) место с Чертаново. А если учесть, что впереди пол сезона, Нижний может и напрямую выйти.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
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