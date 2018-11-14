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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Тамбов" дома проиграл "Армавиру"
"Тамбов" уступил "Армавиру" (0:1) в матче 22-го тура ФНЛ.
ФНЛ
22 тур
"Тамбов" – "Армавир" 0:1
Голы: Поляков, 45+2
"Тамбов": Смирнов, Горбатюк, Шляков, Рыбин, Овсиенко, Клёнкин, Чуперка, Чернышов (Килин, 10 (Рагулькин, 80)), Шевчук, Мамтов, Аппаев (Муйва, 71)
"Армавир": Матюша, Соловьёв, Мирошниченко, Кутин (Клопков, 67), Гаджибеков, Безлихотнов (Каюмов, 56 (Лусикян, 90)), Поляков, Суханов, Романенко, Дышеков, Мичуренков (Веркашанский, 78)
Предупреждения: Поляков, 54, Соловьёв, 70, Веркашанский, 86
ФНЛ
22 тур
"Тамбов" – "Армавир" 0:1
Голы: Поляков, 45+2
"Тамбов": Смирнов, Горбатюк, Шляков, Рыбин, Овсиенко, Клёнкин, Чуперка, Чернышов (Килин, 10 (Рагулькин, 80)), Шевчук, Мамтов, Аппаев (Муйва, 71)
"Армавир": Матюша, Соловьёв, Мирошниченко, Кутин (Клопков, 67), Гаджибеков, Безлихотнов (Каюмов, 56 (Лусикян, 90)), Поляков, Суханов, Романенко, Дышеков, Мичуренков (Веркашанский, 78)
Предупреждения: Поляков, 54, Соловьёв, 70, Веркашанский, 86
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