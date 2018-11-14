Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Тамбов" дома проиграл "Армавиру"

"Тамбов" уступил "Армавиру" (0:1) в матче 22-го тура ФНЛ.

ФНЛ

22 тур

"Тамбов" – "Армавир" 0:1

Голы: Поляков, 45+2

"Тамбов": Смирнов, Горбатюк, Шляков, Рыбин, Овсиенко, Клёнкин, Чуперка, Чернышов (Килин, 10 (Рагулькин, 80)), Шевчук, Мамтов, Аппаев (Муйва, 71)

"Армавир": Матюша, Соловьёв, Мирошниченко, Кутин (Клопков, 67), Гаджибеков, Безлихотнов (Каюмов, 56 (Лусикян, 90)), Поляков, Суханов, Романенко, Дышеков, Мичуренков (Веркашанский, 78)

Предупреждения: Поляков, 54, Соловьёв, 70, Веркашанский, 86
Теги: Тамбов Авангард
Сегодня, 16:38
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  XUMKA  Рядом с МКАД (Сегодня, 16:46)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Химки»
Это сговор ?
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.