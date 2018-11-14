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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Томь" обыграла "Зенит-2" и возглавила ФНЛ
"Зенит-2" уступил "Томи" (0:1) в матче 22-го тура ФНЛ.
"Томь" набрала 45 очков и вышла на первое место.
22-й тур
"Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Томь" (Томск) - 0:1
Гол: Кузьмичев, 54.
"Зенит-2" (Санкт-Петербург): Гойло, Терентьев (Пенчиков, 57), Рукас, Бугриев, Плетнев (Тарасов, 57), Капленко (Иванов, 68), Мусаев, Камышев (Скроботов, 86), Богаев, Воробьев, Прудников.
"Томь" (Томск): Шафинский, Зуйков, Клещенко, Мануйлов, Шумских, Казаев, Кухарчук, Калинский (Гвинейский, 81), Ставпец, Шалаев, Кузьмичев (Тлупов, 79).
Предупреждение: Тарасов, 87.
"Томь" набрала 45 очков и вышла на первое место.
22-й тур
"Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Томь" (Томск) - 0:1
Гол: Кузьмичев, 54.
"Зенит-2" (Санкт-Петербург): Гойло, Терентьев (Пенчиков, 57), Рукас, Бугриев, Плетнев (Тарасов, 57), Капленко (Иванов, 68), Мусаев, Камышев (Скроботов, 86), Богаев, Воробьев, Прудников.
"Томь" (Томск): Шафинский, Зуйков, Клещенко, Мануйлов, Шумских, Казаев, Кухарчук, Калинский (Гвинейский, 81), Ставпец, Шалаев, Кузьмичев (Тлупов, 79).
Предупреждение: Тарасов, 87.
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