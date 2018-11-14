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"Авангард" разгромил "Химки"

"Авангард" с разгромным счетом победил "Химки" в матче 22-го тура ФНЛ.

ФНЛ

22 тур

"Авангард" К – "Химки" 4:0

Голы: Трошечкин, 29, Акбашев, 61, Минаев, 77, Дашаев, 85

"Авангард" К: Саутин, Багаев, Никитин, Гоцук, Дашаев, Акбашев, Стеклов, Батютин (Синяев, 66), Альшин (Кубышкин, 87), Трошечкин, Минаев (Руденко, 84)

"Химки": Хомич, Филин, Данилкин, Смирнов, Мостовой, Корян (Массуренко, 80), Петрусёв, Нетфуллин (Талалай, 89), Рязанцев, Боженов, Болов (Белоус, 46)

Предупреждения: Батютин, 25, Нетфуллин, 28, Акбашев, 33, Альшин, 36, Гоцук, 53, Мостовой, 80, Синяев, 86
Теги: Авангард Химки
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#1  irv  Курск (Сегодня, 22:10)
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Молодцы. Глядишь и зацепятся за зону стыков


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