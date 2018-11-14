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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Авангард" разгромил "Химки"
"Авангард" с разгромным счетом победил "Химки" в матче 22-го тура ФНЛ.
ФНЛ
22 тур
"Авангард" К – "Химки" 4:0
Голы: Трошечкин, 29, Акбашев, 61, Минаев, 77, Дашаев, 85
"Авангард" К: Саутин, Багаев, Никитин, Гоцук, Дашаев, Акбашев, Стеклов, Батютин (Синяев, 66), Альшин (Кубышкин, 87), Трошечкин, Минаев (Руденко, 84)
"Химки": Хомич, Филин, Данилкин, Смирнов, Мостовой, Корян (Массуренко, 80), Петрусёв, Нетфуллин (Талалай, 89), Рязанцев, Боженов, Болов (Белоус, 46)
Предупреждения: Батютин, 25, Нетфуллин, 28, Акбашев, 33, Альшин, 36, Гоцук, 53, Мостовой, 80, Синяев, 86
ФНЛ
22 тур
"Авангард" К – "Химки" 4:0
Голы: Трошечкин, 29, Акбашев, 61, Минаев, 77, Дашаев, 85
"Авангард" К: Саутин, Багаев, Никитин, Гоцук, Дашаев, Акбашев, Стеклов, Батютин (Синяев, 66), Альшин (Кубышкин, 87), Трошечкин, Минаев (Руденко, 84)
"Химки": Хомич, Филин, Данилкин, Смирнов, Мостовой, Корян (Массуренко, 80), Петрусёв, Нетфуллин (Талалай, 89), Рязанцев, Боженов, Болов (Белоус, 46)
Предупреждения: Батютин, 25, Нетфуллин, 28, Акбашев, 33, Альшин, 36, Гоцук, 53, Мостовой, 80, Синяев, 86
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