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Илья Кухарчук: у нас получился шикарный гол в ворота "Зенита-2"

После матча 22 тура первенства ФНЛ «Зенит-2»-«Томь» (0:1) свой комментарий к игре дал полузащитник томичей Илья Кухарчук.

- Твой комментарий к прошедшему матчу.

- Получилась очень тяжёлая игра сегодня. Хотя в основном опасных моментов у наших ворот и не было. Сегодня хорошо оборонялись и не дали «Зениту-2» ни каких шансов в атаке.

- Были ли готовы к такому боевому началу от «Зенита-2»?

- Да. Потому, что нас предупреждал тренерский штаб о том, что они очень активно начинают матчи. Так что мы были к этому готовы, и я думаю, что мы справились с этим давлением хозяев.

- На 28 минуте у тебя был шикарный момент где ты мог открывать счёт. Как так получилось, что ты не забил в этом моменте?

- Вот так получилось... Мяч «дробил». я ни в коем случае не снимаю с себя ответственности-такие моменты нужно реализоввывать. Значит нужно было по другому бить в этом моменте.

- В конце первого тайма у «Томи» была пара-тройка перспективных атак, но всё-таки игроки хозяев смотрелись лучше на поле. За счёт чего на твой взгляд это им удавалось?

- Да они смотрелись лучше, контролировали мяч, но дивидендов из этого ни каких не извлекли. А у нас другая игра. Мы не играем в пас ради паса. Мы играем в быстрые контратаки. И это у нас получается. И порой иногда специально отдаём инициативу сопернику.

- Вспомни, как забивался гол.

- Мы в перерыве обсудили, что надо больше подавать с флангов, больше делать прострельных передач, и в начале второго тайма такая передача Саши Ставпеца как раз прошла. Отличный пас и Илья Кузьмичёв забил мяч головой переиграв всех защитников. По моему шикарный гол получился.

Rusfootball.info. С Ильёй Кухарчуком общался Миша-Пират.
Теги: Кухарчук Зенит-2 Томь
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