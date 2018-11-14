Илья Кухарчук: у нас получился шикарный гол в ворота "Зенита-2"

После матча 22 тура первенства ФНЛ «Зенит-2»-«Томь» (0:1) свой комментарий к игре дал полузащитник томичей Илья Кухарчук.- Получилась очень тяжёлая игра сегодня. Хотя в основном опасных моментов у наших ворот и не было. Сегодня хорошо оборонялись и не дали «Зениту-2» ни каких шансов в атаке.- Да. Потому, что нас предупреждал тренерский штаб о том, что они очень активно начинают матчи. Так что мы были к этому готовы, и я думаю, что мы справились с этим давлением хозяев.- Вот так получилось... Мяч «дробил». я ни в коем случае не снимаю с себя ответственности-такие моменты нужно реализоввывать. Значит нужно было по другому бить в этом моменте.- Да они смотрелись лучше, контролировали мяч, но дивидендов из этого ни каких не извлекли. А у нас другая игра. Мы не играем в пас ради паса. Мы играем в быстрые контратаки. И это у нас получается. И порой иногда специально отдаём инициативу сопернику.- Мы в перерыве обсудили, что надо больше подавать с флангов, больше делать прострельных передач, и в начале второго тайма такая передача Саши Ставпеца как раз прошла. Отличный пас и Илья Кузьмичёв забил мяч головой переиграв всех защитников. По моему шикарный гол получился.. С Ильёй Кухарчуком общался Миша-Пират.