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Один «Спартак» про Кононове уже преобразился. Обзор 22 тура ФНЛ
Олег Кононов, видимо, ещё до встречи с Олегом Романцевым, решил пропитаться спартаковским духом и посмотреть на ближайший резерв новой команды – и «Спартак-2» сразу прервал 7-матчевую безвыигрышную серию. Об этом и других примечательных событиях тура – в обзоре Rusfootball.info.
Под взором главного
Олег Кононов приступил к работе в любимой команде детства со страстью и энтузиазмом: кажется, за всю жизнь Олег Георгиевич не выдал столько ярких цитат, сколько за последние несколько дней в роли главного тренера «Спартака». Несмотря на занятость и кучу дел, связанных с поступлением на новую работу, Кононов посетил игру «Спартака-2» и пообщался с Виктором Булатовым о спартаковских традициях.
Команда Булатова в предыдущих матчах испытывала большие проблемы, не выиграв в 7 встречах подряд, однако «Сибирь» спартаковцы разнесли – 3:0. Забили Бакаев-младший, любимец тренера молодёжной сборной Мелкадзе и Рудковский. Новосибирцы, кстати, подходили к матчу с такой же безвыигрышной серией, но она продлилась до 8 встреч.
Смена лидера
«Тамбов» смотрелся явным фаворитом домашней встречи с «Армавиром», прошедшей в манеже, однако потерпел второе поражение подряд. Команда Мурата Исхакова пропустила в начале второго тайма, после чего стучала по штанге и требовала пенальти за попадания мяча в руки армавирцам, но гости смогли удержать сенсационный результат.
Осечкой конкурента с удовольствием воспользовалась «Томь». Ей пытался противостоять главный аутсайдер лиги «Зенит-2». И небезуспешно: команда Владислава Радимова пропустила всего однажды, пыталась отыграться в концовке, однако гол Кузьмичёва с подачи Ставпеца остался единственным. «Томь» возглавила таблицу, опережая «Тамбов» на 1 очко. Потихоньку становится понятно, какая команда премьер-лиги в следующем сезоне примет у «Анжи» эстафету финансовых страданий.
«Чертаново» > «Краснодар-2»
Молодые откровения сезона провели тур по-разному и сравнялись в таблице. Худшая гостевая команда лиги «Тюмень» сумела не пропустить в гостях от «Краснодара-2», за который с первых минут играли Сулейманов и Игнатьев, имевшие хорошие моменты.
«Чертаново» же статус фаворита во встрече с хандрящим «Нижнем Новгородом» оправдало. Команды подходили к матчу соседями по таблице, но в совершенно разной форме, что и выразилось в итоговом результате. Правда, всё могло сложиться и по-другому, не поймай кураж голкипер «Чертаново» Ломаев. В 1 тайме вратарь совершил несколько потрясающих сэйвов, в том числе потащил пенальти от Игнатовича.
А после перерыва сказали свои слова бомбардиры «Чертаново»: 22-летний Зиньковский и 19-летний Глушенков. Парни вышли на 2 и 3 места гонки голеодоров и помогли команде победить со счётом 3:1. До «Краснодара-2» и зоны «стыков» осталось всего 1 очко, а вот «Нижний» скатывается на 8 место с 5 поражениями подряд.
«Сочи» и «Авангард» в огне
Команды с амбициями играть по крайней мере стыковых матчах выдали не по-ноябрьски яркий футбол. Жаль правда, что на «Фиште» за разносом «Ротора» наблюдали всего 1250 зрителей. Зря: сочинцы открыли счёт уже на 1 минуте, к исходу часа игры вели 4:0. Очередной гол с пенальти провел лучший бомбардир ФНЛ Максим Барсов. Дубль Мязина в концовке спас «Ротор» от позорного счёта, но сути дела счёт 2:4 не поменял.
А вот курский «Авангард» сохранял концентрацию до самого конца и завершил встречу против «Химок» Игоря Шалимова с результатом 4:0. Победный гол на счету Трошечкина, партнёры которого во втором тайме разнесли оппонента. «Авангард» закрепился на 3 месте, хотя до лидеров по-прежнему далековато. «Сочи» по-настоящему включился в борьбу за «стыки».
Опасения Хузина не подтвердились
Легендарное противостояние Калининграда и Владивостока обычно не балует зрителей голами, но на сей раз одним голом дело не ограничилось. Тренер «Луча» Рустем Хузин перед матчем заявил: «Стадион в Калининграде нужно спасать. Что будет с судейством, я не знаю». Однако арбитр Алексей Матюнин напротив поставил пенальти в ворота «Балтики», а до этого дальневосточная команда забила с игры. На калининградцев по-прежнему больно смотреть: команда продолжает находиться в зоне вылета и делает всё, чтобы шикарный стадион пустел.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: ФК «Спартак», ФНЛ, MyScore
Под взором главного
Олег Кононов приступил к работе в любимой команде детства со страстью и энтузиазмом: кажется, за всю жизнь Олег Георгиевич не выдал столько ярких цитат, сколько за последние несколько дней в роли главного тренера «Спартака». Несмотря на занятость и кучу дел, связанных с поступлением на новую работу, Кононов посетил игру «Спартака-2» и пообщался с Виктором Булатовым о спартаковских традициях.
Команда Булатова в предыдущих матчах испытывала большие проблемы, не выиграв в 7 встречах подряд, однако «Сибирь» спартаковцы разнесли – 3:0. Забили Бакаев-младший, любимец тренера молодёжной сборной Мелкадзе и Рудковский. Новосибирцы, кстати, подходили к матчу с такой же безвыигрышной серией, но она продлилась до 8 встреч.
Смена лидера
«Тамбов» смотрелся явным фаворитом домашней встречи с «Армавиром», прошедшей в манеже, однако потерпел второе поражение подряд. Команда Мурата Исхакова пропустила в начале второго тайма, после чего стучала по штанге и требовала пенальти за попадания мяча в руки армавирцам, но гости смогли удержать сенсационный результат.
Осечкой конкурента с удовольствием воспользовалась «Томь». Ей пытался противостоять главный аутсайдер лиги «Зенит-2». И небезуспешно: команда Владислава Радимова пропустила всего однажды, пыталась отыграться в концовке, однако гол Кузьмичёва с подачи Ставпеца остался единственным. «Томь» возглавила таблицу, опережая «Тамбов» на 1 очко. Потихоньку становится понятно, какая команда премьер-лиги в следующем сезоне примет у «Анжи» эстафету финансовых страданий.
«Чертаново» > «Краснодар-2»
Молодые откровения сезона провели тур по-разному и сравнялись в таблице. Худшая гостевая команда лиги «Тюмень» сумела не пропустить в гостях от «Краснодара-2», за который с первых минут играли Сулейманов и Игнатьев, имевшие хорошие моменты.
«Чертаново» же статус фаворита во встрече с хандрящим «Нижнем Новгородом» оправдало. Команды подходили к матчу соседями по таблице, но в совершенно разной форме, что и выразилось в итоговом результате. Правда, всё могло сложиться и по-другому, не поймай кураж голкипер «Чертаново» Ломаев. В 1 тайме вратарь совершил несколько потрясающих сэйвов, в том числе потащил пенальти от Игнатовича.
А после перерыва сказали свои слова бомбардиры «Чертаново»: 22-летний Зиньковский и 19-летний Глушенков. Парни вышли на 2 и 3 места гонки голеодоров и помогли команде победить со счётом 3:1. До «Краснодара-2» и зоны «стыков» осталось всего 1 очко, а вот «Нижний» скатывается на 8 место с 5 поражениями подряд.
«Сочи» и «Авангард» в огне
Команды с амбициями играть по крайней мере стыковых матчах выдали не по-ноябрьски яркий футбол. Жаль правда, что на «Фиште» за разносом «Ротора» наблюдали всего 1250 зрителей. Зря: сочинцы открыли счёт уже на 1 минуте, к исходу часа игры вели 4:0. Очередной гол с пенальти провел лучший бомбардир ФНЛ Максим Барсов. Дубль Мязина в концовке спас «Ротор» от позорного счёта, но сути дела счёт 2:4 не поменял.
А вот курский «Авангард» сохранял концентрацию до самого конца и завершил встречу против «Химок» Игоря Шалимова с результатом 4:0. Победный гол на счету Трошечкина, партнёры которого во втором тайме разнесли оппонента. «Авангард» закрепился на 3 месте, хотя до лидеров по-прежнему далековато. «Сочи» по-настоящему включился в борьбу за «стыки».
Опасения Хузина не подтвердились
Легендарное противостояние Калининграда и Владивостока обычно не балует зрителей голами, но на сей раз одним голом дело не ограничилось. Тренер «Луча» Рустем Хузин перед матчем заявил: «Стадион в Калининграде нужно спасать. Что будет с судейством, я не знаю». Однако арбитр Алексей Матюнин напротив поставил пенальти в ворота «Балтики», а до этого дальневосточная команда забила с игры. На калининградцев по-прежнему больно смотреть: команда продолжает находиться в зоне вылета и делает всё, чтобы шикарный стадион пустел.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: ФК «Спартак», ФНЛ, MyScore
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