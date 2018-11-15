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На базе "Балтики" нет отопления и горячей воды, массажист греет воду кипятильником (видео)

Массажист "Балтики" Сергей Озерян рассказал, что на базе команды два месяца нет отопления и горячей воды.

Он продемонстрировал, как обычно греет воду для футболистов – с помощью кипятильника в 200-литровой бочке. Озерян уточняет, что в таких условиях вода греется в течении суток.



"Балтика" с 22 баллами располагается на 17-й строчке турнирной таблицы Олимп-ФНЛ.

"СЭ"
Теги: Балтика
Сегодня, 10:42
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#1  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 10:48)
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Болеет за:
ЦСКА
А бойлер поставить на 200 л. не судьба, или проще плакаться? Он и на отопление мог бы работать. Греть кипятильником конечно выход, еще бы 20-ю электрическими чайниками грели, а что можно ведь!
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
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