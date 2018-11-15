На базе "Балтики" нет отопления и горячей воды, массажист греет воду кипятильником (видео)

Массажист "Балтики" Сергей Озерян рассказал, что на базе команды два месяца нет отопления и горячей воды.Он продемонстрировал, как обычно греет воду для футболистов – с помощью кипятильника в 200-литровой бочке. Озерян уточняет, что в таких условиях вода греется в течении суток."Балтика" с 22 баллами располагается на 17-й строчке турнирной таблицы Олимп-ФНЛ.