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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Валерий Оганесян выкупил полный пакет акций московского "Арарата"
Известный футбольный функционер Валерий Оганесян выкупил полный пакет акций московского "Арарата".
"В ближайшее время займемся медиасоставляющей: у нас появятся аккаунты в социальных сетях для связи с болельщиками. Остальная информация относительно клуба и команды будет появляться постепенно. Мы никуда не спешим, строим команду. Первый матч у нас уже в это воскресенье с "Долгопрудным" на стадионе "Луч"", — цитирует Оганесяна телеканал "360".
По итогам сезона-2017/18 клуб победил в зоне "Центр" Профессиональной футбольной лиги, но затем отказался от участия в ФНЛ. Часть игроков московской команды переехали в Армению, где к тому моменту уже был создан новый клуб, который сейчас называется "Арарат-Армения".
"В ближайшее время займемся медиасоставляющей: у нас появятся аккаунты в социальных сетях для связи с болельщиками. Остальная информация относительно клуба и команды будет появляться постепенно. Мы никуда не спешим, строим команду. Первый матч у нас уже в это воскресенье с "Долгопрудным" на стадионе "Луч"", — цитирует Оганесяна телеканал "360".
По итогам сезона-2017/18 клуб победил в зоне "Центр" Профессиональной футбольной лиги, но затем отказался от участия в ФНЛ. Часть игроков московской команды переехали в Армению, где к тому моменту уже был создан новый клуб, который сейчас называется "Арарат-Армения".
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