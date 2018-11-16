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Валерий Оганесян выкупил полный пакет акций московского "Арарата"

Известный футбольный функционер Валерий Оганесян выкупил полный пакет акций московского "Арарата".

"В ближайшее время займемся медиасоставляющей: у нас появятся аккаунты в социальных сетях для связи с болельщиками. Остальная информация относительно клуба и команды будет появляться постепенно. Мы никуда не спешим, строим команду. Первый матч у нас уже в это воскресенье с "Долгопрудным" на стадионе "Луч"", — цитирует Оганесяна телеканал "360".

По итогам сезона-2017/18 клуб победил в зоне "Центр" Профессиональной футбольной лиги, но затем отказался от участия в ФНЛ. Часть игроков московской команды переехали в Армению, где к тому моменту уже был создан новый клуб, который сейчас называется "Арарат-Армения".
Теги: Арарат
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