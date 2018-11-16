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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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На собрании ПФЛ переизбрали президента организации
Сегодня состоялось собрание Членов Ассоциации "Профессиональная футбольная Лига".
На собрании действующий руководитель Лиги Андрей Соколов единогласно был переизбран президентом ПФЛ сроком на три года.
Кандидатуру Соколова поддержали все 54 присутствовавших на собрании делегата.
"СЭ"
На собрании действующий руководитель Лиги Андрей Соколов единогласно был переизбран президентом ПФЛ сроком на три года.
Кандидатуру Соколова поддержали все 54 присутствовавших на собрании делегата.
"СЭ"
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