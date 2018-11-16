На собрании ПФЛ переизбрали президента организации

Сегодня состоялось собрание Членов Ассоциации "Профессиональная футбольная Лига".На собрании действующий руководитель Лиги Андрей Соколов единогласно был переизбран президентом ПФЛ сроком на три года.Кандидатуру Соколова поддержали все 54 присутствовавших на собрании делегата.