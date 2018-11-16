Новости партнеров

На собрании ПФЛ переизбрали президента организации

Сегодня состоялось собрание Членов Ассоциации "Профессиональная футбольная Лига".

На собрании действующий руководитель Лиги Андрей Соколов единогласно был переизбран президентом ПФЛ сроком на три года.

Кандидатуру Соколова поддержали все 54 присутствовавших на собрании делегата.

"СЭ"
Сегодня, 14:33
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.