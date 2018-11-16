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Футболист после просмотра в клубе ПФЛ убил пожилого таксиста и угнал его автомобиль

23-летний футболист убил 78-летнего таксиста после просмотра в астраханской "Звезде".

Игрок взял такси в Астрахани, чтобы добраться до поселка Комсомольский в Калмыкии. Там он собирался сесть на автобус до своего места жительства — Хасавюрта в Дагестане. Однако по дороге футболист изменил свои планы - он несколько раз ударил таксиста ножом, а затем выкинул его тело в безлюдном месте и на его машине отправился домой.

Сейчас органы правопорядка устанавливают дополнительные эпизоды преступления и решают вопрос с арестом подозреваемого.

Телеграм-канал 112
Сегодня, 15:24
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(1)
#5  СуперШтангист   (Сегодня, 16:13)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Яamon
Цитата: ЦОДД
блин, чо это было. Человек ли писал?

для такой швали в принципе на свете белом ничего святого нет. просто мусор. но, как показывает практика, именно такие в сложные минуты дают задний ход, серятся, писаются и ломаются. а вся эта жестокость в инете - компенсация проблем в реальной жизни


Мне нет дела до этого пенса. Тебе же нет дела до инвалида с Алтая, которому полицаи костыль сломали+избили. Вот и мне так же.

Я намекал на футболистов, у которых в голове 7 классов образования, как у Глацких, т.е. тугодумы, особенно дрезинские. Это раз.
Мученики+рай - сарказм по поводу одного заявления российского управленца. Это два.

Скулине (Skyline) постоянно защищает Кокошкина, и я опять же намекнул ему, что неплохо бы и этого долбоёба отмазать от тюрьмы. Это три.

Почему именно зенитовские? Кокорин, Тереньтев, Быстров (аэропорт), Аршавин (неоднократно), Желудков, Лепёхин? Намёк понятен? Это четыре.

Вечно всё всяким болелам дрезины разъяснять приходится...
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#4  Яamon   (Сегодня, 16:02)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: ЦОДД
блин, чо это было. Человек ли писал?

для такой швали в принципе на свете белом ничего святого нет. просто мусор. но, как показывает практика, именно такие в сложные минуты дают задний ход, серятся, писаются и ломаются. а вся эта жестокость в инете - компенсация проблем в реальной жизни
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#3  ЦОДД  Сибирь (Сегодня, 15:39)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: СуперШтангист
Типичный зенитовский футболист (в части воспитания, такие только в Санкт-Петербурге рождаются).
Дедан всё равно бы отправился в рай, как мученик, через пару лет.
А тут ему помогли, надеюсь не посадят, тут Скулине (Skyline) обязан меня поддержать.


scream блин, чо это было. Человек ли писал?
.
Регистрация: 21.01.2016 [жалоба]
#2  СуперШтангист   (Сегодня, 15:34)
  • -11
  •  (13)
online
Болеет за:
«Терек»
Типичный зенитовский футболист (в части воспитания, такие только в Санкт-Петербурге рождаются).
Дедан всё равно бы отправился в рай, как мученик, через пару лет.
А тут ему помогли, надеюсь не посадят, тут Скулине (Skyline) обязан меня поддержать.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#1  iDEAD  Череповец (Сегодня, 15:33)
  • +4
  •  (6)

зверье блть
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
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