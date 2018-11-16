Футболист после просмотра в клубе ПФЛ убил пожилого таксиста и угнал его автомобиль

23-летний футболист убил 78-летнего таксиста после просмотра в астраханской "Звезде".Игрок взял такси в Астрахани, чтобы добраться до поселка Комсомольский в Калмыкии. Там он собирался сесть на автобус до своего места жительства — Хасавюрта в Дагестане. Однако по дороге футболист изменил свои планы - он несколько раз ударил таксиста ножом, а затем выкинул его тело в безлюдном месте и на его машине отправился домой.Сейчас органы правопорядка устанавливают дополнительные эпизоды преступления и решают вопрос с арестом подозреваемого.