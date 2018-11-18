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"Балтика" победила "Чертаново"

"Балтика" обыграла "Чертаново" в матче 23-го тура ФНЛ (2:0).

23-й тур

"Балтика" (Калининград) - "Чертаново" (Москва) - 2:0

Голы: Григорьев, 77 (1:0). Таказов, 87 (2:0).

"Балтика" (Калининград): Лантратов, Каленкович, Таказов, Крючков, Плиев, Магаль, Дмитриев (Дзаламидзе, 72), Григорьев (Плопа, 84), Шешуков, Касаев (Шабалин, 90+1), Погребняк (Радунович, 65).

"Чертаново" (Москва): Ломаев, Солдатенков, Паршиков, Бартасевич, Витюгов (Радостев, 90+3), Глушенков, Ежов (Майрович, 86), Горшков, Сарвели, Цыпченко (Тюменцев, 82), Зиньковский (Канищев, 90+1).

Предупреждения: Погребняк, 33. Бартасевич, 40. Крючков, 45. Сарвели, 55. Паршиков, 85. Майрович, 90+4
Теги: Балтика Чертаново
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