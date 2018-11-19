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Владислав Радимов: было бы фантастически передать опыт Аршавина игрокам "Зенита-2"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов считает, что экс-игрок питерского клуба Андрей Аршавин, который завершил карьеру, мог бы поделиться опытом с молодыми игроками.

"Аршавин любит правду, поэтому я скажу прямо: ему хватит играть. Опыт и талант этого футболиста, а тем более его умение донести свое мнение до кого-либо, думаю, позволили бы ему стать тренером. Другой вопрос захочет ли он этого. Передать опыт Аршавина мальчишкам, конечно, было бы фантастически", - цитирует Радимова официальный сайт клуба.
Теги: Радимов Аршавин Зенит-2
Сегодня, 01:18
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#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 01:24)
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online
Болеет за:
«Зенит»
У него команда 8 очков за 23 тура набрала, а он о всякой фигне думает. Понабрали тупорезов в клуб...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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