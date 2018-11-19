Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Гендиректор "Балтики": стараемся придерживаться плана погашения долгов

Генеральный директор калининградской "Балтики" Тимур Лепсая рассказал о погашении долгов по зарплате перед футболистами.

"Погашение долгов — дело перманентное. Оно продолжается уже довольно долгое время, в том числе, на прошлой неделе были какие-то выплаты. Об общей сумме задолженности говорить не стану. Футболисты знают план погашения долгов. Мы стараемся его придерживаться", - цитирует Лепсая Sport24.
Теги: Лепсая Балтика
Сегодня, 20:06
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.