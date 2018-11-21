Матч "Урал-2" - "Зенит-Ижевск" будет переигран

Матч 17-го тура первенства ПФЛ между екатеринбургским "Уралом-2" и клубом "Зенит-Ижевск" (3:1) будет переигран по решению Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.Матч прошел 4 ноября на базе екатеринбургской команды. Решением КДК РФС результат встречи аннулирован. Причиной решения стало "несоблюдение регламента соревнований, которое повлияло на результат матча". Дата переигровки матча не сообщается.