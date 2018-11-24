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Томь - чемпион 2018 года? Анонс 24-го тура ФНЛ

В субботу проходит заключительный тур ФНЛ в 2018 году. Rusfootball.info с анонсом всего самого интересного в 24-ом туре.











Матч тура

Под занавес первой части чемпионата один из фаворитов сезона, речь о «Тамбове», выдал трёхматчевую серию поражений с нулем в активе забитых мячей. Несмотря на некоторые потери томичей, тамбовчане лишились первой строчки. Однако отставание не слишком катастрофичное. Для того, чтобы закончить 2018 год на первом месте достаточно набрать три очка со СКА и ждать осечки «Томи». Хабаровская команда немного выправила свое положение в последние месяцы и, если отлично подготовится зимой, то вполне может претендовать на место в зоне стыков.

Гроза фаворитов

«Нижний Новгород» заканчивает ноябрь играми с лидерами турнира. Прошлые выходные ознаменовались тремя очками с «Тамбовом», на этот раз есть возможность потрепать Томск. У команды Черышева неплохо удаются игры с фаворитами. В гостях Нижний с минимальным перевесом одолел томский коллектив. Завтра, возможно, случится повторение. Особенно на кураже после трех очков с «Тамбовом.

Встреча толстосумов

У двух самых амбициозных проектов первой лиги пока по-разному складывается сезон. Калининградцы только на неделе закрыли все долги перед футболистами, были сделаны новые вливания. Только вот довольно поздно. На данный момент «Балтика» в зоне вылета и рассчитывать на место в стыках будет затруднительно. «Сочи» выстреливает периодами, но зато там все хорошо с точки зрения менеджмента. Для южан это будет хорошая возможность захлопнуть прикрыть последний рейс для «Балтики» в светлое будущее Премьер-лиги в этом году уже точно.

Дерби молодежи

Два грозных новичка лиги по-разному начали сезон, но к концу календарного года находятся сейчас на одном уровне. Такой успех закономерен. Грамотная работа с академией дает свои плоды. За «Чертаново» приятнее вдвойне. Все-таки они попали в лигу по спортивному принципу и у них нет подмоги из Премьер-лиги в лице именитых игроков, которые помогают молодежи «Краснодара». Первая игра этих команд закончилась классной игрой, четырьмя забитыми мячами и победой «Краснодара». У «Чертаново» есть хорошая возможность взять реванш перед своей публикой.

«Спартак-2» = «Химки»

В прошлом туре красно-белые получили целую охапку голов. Ярославцы закатили аж четыре. После разгрома над «Сибирью» могло показаться, что кризис у дубля москвичей позади, но «Шинник» вновь указал на проблемы. У «Химок» эти проблемы весь сезон. Поэтому последний тур для обеих команд будет возможностью просто уйти на перерыв в хорошем настроении, позабыв о последних неудачах.

24-й тур ФНЛ



Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Теги: Спартак-2 Краснодар
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