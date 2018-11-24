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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Реал" разгромно проиграл "Эйбару" (7)
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16:47
Руслан Пименов: потери очков в матче с "Уралом" могут сказаться на итоговом результате «Локомотива» в чемпионате
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12:58
Виктор Гончаренко: вполне возможно, что Ахметов восстановится к матчу с "Викторией Пльзень" (1)
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Матч "Спартак" - "Крылья Советов" попал в список самых интригующих событий выходных по версии британского издания (28)
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Юрий Семин: если у Котова есть вопросы, пусть придёт и задаст их мне. Кто он такой вообще? (6)
Юрий Семин: если у Котова есть вопросы, пусть придёт и задаст их мне. Кто он такой вообще? (6)
"Спартак-2" дома проиграл "Химкам"
"Химки" на выезде обыграли "Спартак-2" (1:0) в матче 24-го тура ФНЛ.
ФНЛ
24 тур
"Спартак-2" – "Химки" 0:1
Голы: Белоус, 85
"Спартак-2": Терешкин, Маслов, Гапонов, Мамин, Воропаев, Тюнин, Полубояринов (Тиуб, 70), Пантелеев (Рудковский, 82), Бакаев (Руденко, 60), Мелкадзе, Нимели
"Химки": Хомич (Исупов, 27), Филин, Данилкин, Смирнов, Корян, Моргунов, Нетфуллин, Рязанцев, Боженов, Белоус (Болов, 86), Джикия
Предупреждения: Боженов, 33, Полубояринов, 38, Маслов, 60, Мелкадзе, 68, Нетфуллин, 72
ФНЛ
24 тур
"Спартак-2" – "Химки" 0:1
Голы: Белоус, 85
"Спартак-2": Терешкин, Маслов, Гапонов, Мамин, Воропаев, Тюнин, Полубояринов (Тиуб, 70), Пантелеев (Рудковский, 82), Бакаев (Руденко, 60), Мелкадзе, Нимели
"Химки": Хомич (Исупов, 27), Филин, Данилкин, Смирнов, Корян, Моргунов, Нетфуллин, Рязанцев, Боженов, Белоус (Болов, 86), Джикия
Предупреждения: Боженов, 33, Полубояринов, 38, Маслов, 60, Мелкадзе, 68, Нетфуллин, 72
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