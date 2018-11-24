Новости партнеров

"Спартак-2" дома проиграл "Химкам"

"Химки" на выезде обыграли "Спартак-2" (1:0) в матче 24-го тура ФНЛ.

ФНЛ

24 тур

"Спартак-2" – "Химки" 0:1

Голы: Белоус, 85

"Спартак-2": Терешкин, Маслов, Гапонов, Мамин, Воропаев, Тюнин, Полубояринов (Тиуб, 70), Пантелеев (Рудковский, 82), Бакаев (Руденко, 60), Мелкадзе, Нимели

"Химки": Хомич (Исупов, 27), Филин, Данилкин, Смирнов, Корян, Моргунов, Нетфуллин, Рязанцев, Боженов, Белоус (Болов, 86), Джикия

Предупреждения: Боженов, 33, Полубояринов, 38, Маслов, 60, Мелкадзе, 68, Нетфуллин, 72
Теги: Спартак-2 Химки
Сегодня, 16:22
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.