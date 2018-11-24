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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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17:16
"Реал" разгромно проиграл "Эйбару" (21)
"Реал" разгромно проиграл "Эйбару" (21)
16:47
Руслан Пименов: потери очков в матче с "Уралом" могут сказаться на итоговом результате «Локомотива» в чемпионате
Руслан Пименов: потери очков в матче с "Уралом" могут сказаться на итоговом результате «Локомотива» в чемпионате
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Виктор Гончаренко: вполне возможно, что Ахметов восстановится к матчу с "Викторией Пльзень" (1)
Виктор Гончаренко: вполне возможно, что Ахметов восстановится к матчу с "Викторией Пльзень" (1)
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Матч "Спартак" - "Крылья Советов" попал в список самых интригующих событий выходных по версии британского издания (29)
Матч "Спартак" - "Крылья Советов" попал в список самых интригующих событий выходных по версии британского издания (29)
"Мордовия" сыграла вничью с "Тюменью"
"Мордовия" не сумела одержать победу в матче 24-го тура Футбольной национальной лиги с "Тюменью".
ФНЛ
24 тур
"Мордовия" – "Тюмень" 1:1
Гол: Петров, 44 - Вотинов, 56
"Мордовия": Кобзев, Лебедев, Деревягин, Сухарев, Багаев, Петров, Мухаметшин Рустем, Орлов (Адаев, 46), Дворецков, Обухов (Маркин, 74), Мухаметшин Руслан (Поярков, 53)
"Тюмень": Бучнев, Козлов, Васиев, Столяренко, Леонтьев, Чудин, Рябокобыленко (Шакуро, 67), Коронов (Лешонок, 46), Парняков, Карпов (Глухов, 74), Вотинов
Предупреждения: Коронов, 13, Рябокобыленко, 63, Васиев, 86, Мухаметшин Рустем, 90
ФНЛ
24 тур
"Мордовия" – "Тюмень" 1:1
Гол: Петров, 44 - Вотинов, 56
"Мордовия": Кобзев, Лебедев, Деревягин, Сухарев, Багаев, Петров, Мухаметшин Рустем, Орлов (Адаев, 46), Дворецков, Обухов (Маркин, 74), Мухаметшин Руслан (Поярков, 53)
"Тюмень": Бучнев, Козлов, Васиев, Столяренко, Леонтьев, Чудин, Рябокобыленко (Шакуро, 67), Коронов (Лешонок, 46), Парняков, Карпов (Глухов, 74), Вотинов
Предупреждения: Коронов, 13, Рябокобыленко, 63, Васиев, 86, Мухаметшин Рустем, 90
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