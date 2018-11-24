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"Мордовия" сыграла вничью с "Тюменью"

"Мордовия" не сумела одержать победу в матче 24-го тура Футбольной национальной лиги с "Тюменью".

ФНЛ

24 тур

"Мордовия" – "Тюмень" 1:1

Гол: Петров, 44 - Вотинов, 56

"Мордовия": Кобзев, Лебедев, Деревягин, Сухарев, Багаев, Петров, Мухаметшин Рустем, Орлов (Адаев, 46), Дворецков, Обухов (Маркин, 74), Мухаметшин Руслан (Поярков, 53)

"Тюмень": Бучнев, Козлов, Васиев, Столяренко, Леонтьев, Чудин, Рябокобыленко (Шакуро, 67), Коронов (Лешонок, 46), Парняков, Карпов (Глухов, 74), Вотинов

Предупреждения: Коронов, 13, Рябокобыленко, 63, Васиев, 86, Мухаметшин Рустем, 90
Теги: Мордовия Тюмень
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