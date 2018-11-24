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"Тамбов" вышел в лидеры ФНЛ

"Тамбов" обыграл "СКА-Хабаровск" в матче 24-го тура ФНЛ.

ФНЛ

24 тур

"Тамбов" – "СКА-Хабаровск" 3:2

Гол: Мамтов, 5, 15, Олабиран, 31 - Кабутов, 44, 47

"Тамбов": Вавилин, Чистяков, Горбатюк, Рыбин, Шляков, Олабиран (Килин, 65), Кленкин (Овсиенко, 86), Младен, Чуперка, Мамтов, Аппаев

"СКА-Хабаровск": Опарин, Труфанов, Хомуха, Ненахов, Дедечко, Черевко (Базелюк, 89), Кабутов, Карасев, Казанков, Никифоров (Радченко, 84), Секульски (Кабаев, 74)

Предупреждения: Кабутов, 22, Секульски, 28, Труфанов, 37, Чуперка, 52
Теги: Тамбов СКА-Хабаровск
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