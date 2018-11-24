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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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17:16
"Реал" разгромно проиграл "Эйбару" (21)
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Руслан Пименов: потери очков в матче с "Уралом" могут сказаться на итоговом результате «Локомотива» в чемпионате
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Виктор Гончаренко: вполне возможно, что Ахметов восстановится к матчу с "Викторией Пльзень" (1)
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Матч "Спартак" - "Крылья Советов" попал в список самых интригующих событий выходных по версии британского издания (29)
Матч "Спартак" - "Крылья Советов" попал в список самых интригующих событий выходных по версии британского издания (29)
"Тамбов" вышел в лидеры ФНЛ
"Тамбов" обыграл "СКА-Хабаровск" в матче 24-го тура ФНЛ.
ФНЛ
24 тур
"Тамбов" – "СКА-Хабаровск" 3:2
Гол: Мамтов, 5, 15, Олабиран, 31 - Кабутов, 44, 47
"Тамбов": Вавилин, Чистяков, Горбатюк, Рыбин, Шляков, Олабиран (Килин, 65), Кленкин (Овсиенко, 86), Младен, Чуперка, Мамтов, Аппаев
"СКА-Хабаровск": Опарин, Труфанов, Хомуха, Ненахов, Дедечко, Черевко (Базелюк, 89), Кабутов, Карасев, Казанков, Никифоров (Радченко, 84), Секульски (Кабаев, 74)
Предупреждения: Кабутов, 22, Секульски, 28, Труфанов, 37, Чуперка, 52
ФНЛ
24 тур
"Тамбов" – "СКА-Хабаровск" 3:2
Гол: Мамтов, 5, 15, Олабиран, 31 - Кабутов, 44, 47
"Тамбов": Вавилин, Чистяков, Горбатюк, Рыбин, Шляков, Олабиран (Килин, 65), Кленкин (Овсиенко, 86), Младен, Чуперка, Мамтов, Аппаев
"СКА-Хабаровск": Опарин, Труфанов, Хомуха, Ненахов, Дедечко, Черевко (Базелюк, 89), Кабутов, Карасев, Казанков, Никифоров (Радченко, 84), Секульски (Кабаев, 74)
Предупреждения: Кабутов, 22, Секульски, 28, Труфанов, 37, Чуперка, 52
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