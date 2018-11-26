Игорь Ефремов переизбран президентом ФНЛ

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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16:29
Голкипер "Анжи": нам не разрешили тренироваться на "Анжи-Арене"? Не знаю. Просто отменили тренировку, сказали – выходной (4)
Голкипер "Анжи": нам не разрешили тренироваться на "Анжи-Арене"? Не знаю. Просто отменили тренировку, сказали – выходной (4)
15:10
Минспорта РФ - против того, чтобы считать белорусов легионерами. Ситуация может решиться до конца года (32)
Минспорта РФ - против того, чтобы считать белорусов легионерами. Ситуация может решиться до конца года (32)
14:45
9 недоступных игроков. 3 игрока на не своих позициях. 2 дня на подготовку. О тактике победного плана Семака (8)
9 недоступных игроков. 3 игрока на не своих позициях. 2 дня на подготовку. О тактике победного плана Семака (8)
14:11
"Нападение одиЧаловых!" - проморолик ЦСКА к матчу с "Викторией Плзень" в стиле "Игры престолов" (видео) (2)
"Нападение одиЧаловых!" - проморолик ЦСКА к матчу с "Викторией Плзень" в стиле "Игры престолов" (видео) (2)
13:02
Выручка клубов РПЛ от продажи билетов в сезоне-17/18 выросла более чем на 50% по сравнению с позапрошлым сезоном
Выручка клубов РПЛ от продажи билетов в сезоне-17/18 выросла более чем на 50% по сравнению с позапрошлым сезоном
12:19
Источник: наставник "Баварии" будет отправлен в отставку в случае поражения в матче ЛЧ с "Бенфикой" (1)
Источник: наставник "Баварии" будет отправлен в отставку в случае поражения в матче ЛЧ с "Бенфикой" (1)
12:07
Рамиль Шейдаев: в матче со "Спартаком" было достаточно много несправедливости, но судьи ведь тоже люди (6)
Рамиль Шейдаев: в матче со "Спартаком" было достаточно много несправедливости, но судьи ведь тоже люди (6)
11:01
"Ростов" пропустил 4 гола после вброса аута - всего в этом сезоне РПЛ забито 6 мячей из аутов (2)
"Ростов" пропустил 4 гола после вброса аута - всего в этом сезоне РПЛ забито 6 мячей из аутов (2)
10:43
Первый круг РПЛ - в трех словах (4)
Первый круг РПЛ - в трех словах (4)
10:38
"В стране, где нет Советов и "Крылья" не летят" - новая песня Назарова о "Спартаке" (видео) (23)
"В стране, где нет Советов и "Крылья" не летят" - новая песня Назарова о "Спартаке" (видео) (23)
10:19
"Мы можем играть против любой команды!" - раздевалка "Краснодара" после победы над "Арсеналом" (видео)
"Мы можем играть против любой команды!" - раздевалка "Краснодара" после победы над "Арсеналом" (видео)
09:56
Гендиректор "Чертаново": если мы попадем в премьер-лигу, то перевернем весь российский футбол (20)
Гендиректор "Чертаново": если мы попадем в премьер-лигу, то перевернем весь российский футбол (20)
Игорь Ефремов переизбран президентом ФНЛ
Сегодня в Москве состоялось очередное заседание Общего собрания Футбольной национальной лиги, где состоялись досрочные выборы президента лиги.
Руководители клубов единогласно переизбрали на этот пост действующего руководителя ФНЛ Игоря Ефремова со сроком полномочий четыре года.
ФНЛ
Руководители клубов единогласно переизбрали на этот пост действующего руководителя ФНЛ Игоря Ефремова со сроком полномочий четыре года.
ФНЛ
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