Игорь Ефремов переизбран президентом ФНЛ

Сегодня в Москве состоялось очередное заседание Общего собрания Футбольной национальной лиги, где состоялись досрочные выборы президента лиги.Руководители клубов единогласно переизбрали на этот пост действующего руководителя ФНЛ Игоря Ефремова со сроком полномочий четыре года.