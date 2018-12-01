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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самара
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Президент лидирующего в ФНЛ "Тамбова" рассказал о минимальном бюджете для выступления в РПЛ
Президент "Тамбова", вице-губернатор Тамбовской области Арсен Габуев рассказал о финансовой составляющей своего клуба.
"Бюджет "Тамбова" на нынешний сезон - 360 миллионов рублей. Мы понимаем, что даже в ФНЛ бюджет у некоторых команд больше. При выходе в премьер-лигу его, конечно, нужно увеличивать.
Мы над этим работаем. При этом учитываем и то, что в плане логистики премьер-лига дешевле: там нет таких перелетов, как в ФНЛ. Работаем над привлечением спонсоров. Отдаем себе отчет в том, что минимальный бюджет для РПЛ - 700-800 миллионов рублей", - сказал Габуев.
Sportbox
"Бюджет "Тамбова" на нынешний сезон - 360 миллионов рублей. Мы понимаем, что даже в ФНЛ бюджет у некоторых команд больше. При выходе в премьер-лигу его, конечно, нужно увеличивать.
Мы над этим работаем. При этом учитываем и то, что в плане логистики премьер-лига дешевле: там нет таких перелетов, как в ФНЛ. Работаем над привлечением спонсоров. Отдаем себе отчет в том, что минимальный бюджет для РПЛ - 700-800 миллионов рублей", - сказал Габуев.
Sportbox
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