Игроки "Томи" не получили обещанную зарплату

Как стало известно, футболисты "Томи", которая идёт в первенстве ФНЛ на втором месте, не выдали зарплату по завершении осенней стадии турнира.Таким образом, руководство клуба не выполнило обещание о том, что перед стартом зимней паузы закроет все задолженности перед своими игроками.