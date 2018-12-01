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Игроки "Томи" не получили обещанную зарплату

Как стало известно Rusfootball.info, футболисты "Томи", которая идёт в первенстве ФНЛ на втором месте, не выдали зарплату по завершении осенней стадии турнира.

Таким образом, руководство клуба не выполнило обещание о том, что перед стартом зимней паузы закроет все задолженности перед своими игроками.
Теги: Томь
Сегодня, 12:29
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