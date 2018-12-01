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Дмитрий Градиленко назначен гендиректором краснодарского "Урожая"

Краснодарский "Урожай" объявил о назначении нового генерального директора.

Им стал Дмитрий Градиленко. Ранее этот пост покинул Алексей Зинин.

Напомним, "Урожай" был создан вместо обанкротившейся "Кубани".

ФК "Урожай"
Теги: Урожай
Сегодня, 15:14
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