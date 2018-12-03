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Источник: в "Балтике" сменится гендиректор

На этой неделе Тимур Лепсая покинет должность гендиректора калининградской "Балтики", сообщает "Чемпионат".

Результаты его работы, как спортивные, так и экономические признаны неудовлетворительными.

Несмотря на серьёзный по меркам ФНЛ бюджет, "Балтика" находится в зоне вылета, занимая лишь 16-е место в турнирной таблице первенства, и допустила значительную задолженность перед игроками.
Теги: Балтика
Сегодня, 12:51
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