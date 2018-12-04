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Евгений Калешин покинул пост главного тренера "Урожая"

Спортивный директор "Урожая" Николай Писарев сообщил, что Евгений Калешин покинул пост главного тренера команды.

"Калешин выступил с официальным заявлением об уходе, надо относиться к его решению с уважением. Клуб в ближайшие дни приступит к поиску главного тренера", - заявил Писарев

Матч ТВ
Теги: Урожай
Сегодня, 13:09
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#1  Точка Невозврата  Саратов (Сегодня, 13:20)
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Моста.Один хер дурью мается.
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
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