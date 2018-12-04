Евгений Калешин покинул пост главного тренера "Урожая"

Спортивный директор "Урожая" Николай Писарев сообщил, что Евгений Калешин покинул пост главного тренера команды."Калешин выступил с официальным заявлением об уходе, надо относиться к его решению с уважением. Клуб в ближайшие дни приступит к поиску главного тренера", - заявил Писарев