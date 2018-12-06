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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Часть игроков "Мордовии" намерена покинуть клуб из-за финансовых проблем
"Мордовия" испытывает финансовые проблемы, которые продолжаются с лета 2018 года.
Футболисты основной команды не получали зарплату с августа, также перед ними существует задолженность по премиальным за сезон и бонусам за выход из ПФЛ в ФНЛ. Некоторые игроки намерены покинуть команду.
Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов подтвердил информацию о наличии в клубе задолженности перед футболистами.
"Я не помню период, когда кто-то к нам не обращался из "Мордовии". Это частая история. Проблемы не только у "Мордовии" — у многих клубов в ПФЛ и ФНЛ задержки зарплат. Мы видим ситуацию в "Анжи". Сейчас сильно сократилось финансирование.
Да, я могу подтвердить, что есть определенные проблемы и есть запрос в палату по разрешению споров. Есть задолженность. Но «Мордовия» не одинока в этом плане", - цитирует Зотова Sport24.
Футболисты основной команды не получали зарплату с августа, также перед ними существует задолженность по премиальным за сезон и бонусам за выход из ПФЛ в ФНЛ. Некоторые игроки намерены покинуть команду.
Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов подтвердил информацию о наличии в клубе задолженности перед футболистами.
"Я не помню период, когда кто-то к нам не обращался из "Мордовии". Это частая история. Проблемы не только у "Мордовии" — у многих клубов в ПФЛ и ФНЛ задержки зарплат. Мы видим ситуацию в "Анжи". Сейчас сильно сократилось финансирование.
Да, я могу подтвердить, что есть определенные проблемы и есть запрос в палату по разрешению споров. Есть задолженность. Но «Мордовия» не одинока в этом плане", - цитирует Зотова Sport24.
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