"Балтику" покинут 11 футболистов

"Балтика" решила отказаться от целого ряда игроков. Данный шаг в клубе назвали стремлением оптимизации расходов."Балтика" предложила искать себе новые команды 11 футболистам. В данный список вошли Евгений Помазан, Константин Плиев, Андрей Буйволов, Максим Плопа, Александр Шешуков, Ника Дзаламидзе, Аслан Дудиев, Олег Дмитриев, Владимир Дядюн, Павле Радунович и Кирилл Погребняк.