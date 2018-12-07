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"Балтику" покинут 11 футболистов

"Балтика" решила отказаться от целого ряда игроков. Данный шаг в клубе назвали стремлением оптимизации расходов.

"Балтика" предложила искать себе новые команды 11 футболистам. В данный список вошли Евгений Помазан, Константин Плиев, Андрей Буйволов, Максим Плопа, Александр Шешуков, Ника Дзаламидзе, Аслан Дудиев, Олег Дмитриев, Владимир Дядюн, Павле Радунович и Кирилл Погребняк.

Sport24
Теги: Балтика
Сегодня, 21:30
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