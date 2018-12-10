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ФК "КАМАЗ" предложил Бузовой стать спонсором клуба в обмен на грузовик (Видео)

ФК "КАМАЗ" из Набережных Челнов обратился с предложением к известной певице Ольге Бузовой стать спонсором клуба в обмен на грузовик.

Видеообращение опубликовано на официальном Youtube-канале "КАМАЗА".

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