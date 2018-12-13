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Полузащитник "Авангарда": странная ситуация - мы успешно выступаем, занимаем 3 место, а президент уходит в отставку

Полузащитник курского "Авангарда" Дмитрий Коробов прокомментировал уход президента клуба Николая Волокитина со своего поста.

"Ситуация странная. Команда в прошлом сезоне играла в финале Кубка России, сейчас находится на третьем месте в чемпионате ФНЛ и имеет все шансы выйти в РПЛ, а президент клуба неожиданно уходит в отставку по собственному желанию…

Причём надо знать Николая Викторовича. Это человек, который беззаветно предан футболу и "Авангарду". Именно при нём клуб развивался и рос. И все последние результаты - это в первую очередь заслуга Волокитина.

Не представляю, что подтолкнуло его к такому шагу, но думаю, люди, которые способны повлиять на ситуацию, руководство региона, должны сделать всё, чтобы Николай Викторович вернулся в клуб", - цитирует Коробова "Чемпионат".
Теги: Авангард Курск
Сегодня, 12:53
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#7  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 13:47)
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Тут еще другая сторона есть. В Курске только что ( в октябре) сменился губернатор. Старого алкаша просто выгнали. Новый пока и.о., но скорее всего станет без и.о. после формальных выборов. Назначен лично Путиным,
Сейчас расчищает правительство Курска от дружков прежнего . Скорее всего ставит на место президента Авнгаррда своего человек. Если Ава выйдет в РПл- охеренный, жирный плюс перед Путиным. "Вот смотрите, я только пришел и сразу вывел Авангард в вышку". Путин такое любит.


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#6  CSKA085  Москва (Сегодня, 13:37)
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Болеет за:
ЦСКА
Томь еще в вышку лезет
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#5  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 13:35)
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online

Цитата: yu.gnedash
А кто вам сказал,что они выйдут?


Никто не сказал. Может и не выйдут. НО перспектива то реальная. А умные люди - они всегда заранее знают, когда пора подсуетиться.

Тем паче, что в ФНЛ места за выход на финальной стадии завоевываются не всегда по спортивному принципу. Проще говоря, если рук- во клуба нацелилось на РПЛ, и клуб реально претендует, то вложено туда будет не мало уже во втором круге. Сами понимаете - на какие цели.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#4  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:22)
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Болеет за:
«Спартак»
так и Авангард ещё только занимает третье место в декабре, впереди ещё четырнадцать игр, и Авангард пока ещё никуда не вышел.


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Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#3  yu.gnedash  г.Краснодар (Сегодня, 13:03)
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Болеет за:
«Краснодар»
А кто вам сказал,что они выйдут?
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#2  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 12:56)
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online

Причины могут быть разные, но суть всегда одна- денежный вопрос.
Если Авангард имеет реальные шансы выйти в РПл, то там уже совсем другие деньги будут вертеться. Тем более, что клуб принадлежит и спонсируется исключительно за счет областного бюджета.
Скорее всего нашлись люди, которые пожелали стать новыми президентами и получить доступ к гос. средствам.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#1  AdreiPeterbyrg  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:55)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
так может они и подтолкнули... Выход в РПЛ - больше расходов для региона. Кому это надо?
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
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