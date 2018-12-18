14-летний игрок из ФНЛ пройдет стажировку в "Манчестер Юнайтед"

Футболист "Чертаново" Сергей Пиняев в январе отправится на стажировку в "Манчестер Юнайтед".14-летний футболист уже проходил стажировку в "МЮ" в этом году.Он сыграл за юношескую команду "Манчестер Юнайтед" в выставочном матче против "Бари" и забил пять мячей.