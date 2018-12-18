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14-летний игрок из ФНЛ пройдет стажировку в "Манчестер Юнайтед"

Футболист "Чертаново" Сергей Пиняев в январе отправится на стажировку в "Манчестер Юнайтед".

14-летний футболист уже проходил стажировку в "МЮ" в этом году.

Он сыграл за юношескую команду "Манчестер Юнайтед" в выставочном матче против "Бари" и забил пять мячей.

Sport24
Теги: Чертаново Манчестер Юнайтед
Сегодня, 10:50
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#2  anonymous   (Сегодня, 12:12)
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online

Цитата: XUMKA
Да ладно ?

14-летний нападающий Сергей Пиняев из Академии "Чертаново" считается одним из самых перспективных футболистов в России. Чуть ли не в каждом матче команды Академии 2004 года он забивает по несколько мячей. Многие из его голов шедевры: то рабона, то сольный проход через полполя в стиле Марадоны. Более того, парнем интересуются клубы из Европы, а "Манчестер Юнайтед" весной этого года даже пригласил на недельную стажировку. В Англии Пиняев тоже не затерялся – принял участие в выставочном матче юношеской команды "МЮ" против "Бари" и забил пять голов.

– Есть ли интерес к Сергею со стороны других европейских клубов?

– Да, есть даже официальные запросы относительно Пиняева от нескольких европейских команд. Называть их не стану, могу сказать лишь, что одна из них – из чемпионата Франции.

– А российские команды обращались с предложениями?

– Нет. Думаю, любая академия хотела бы видеть Сергея в своих стенах, но ни один отечественный клуб на нас не выходил. Все российские футбольные специалисты за время работы в этой отрасли видели, может, не таких, как Сережа, но одаренных ребят, которые потом не раскрывали свой потенциал, поэтому наблюдают с осторожностью.
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#1  XUMKA  Рядом с МКАД (Сегодня, 11:58)
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Болеет за:
«Химки»
Да ладно ?
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
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