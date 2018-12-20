Игроки "Томи" начали процедуру разрыва контрактов с клубом

Футболисты "Томи" приняли решение подать заявления в РФС с целью расторгнуть контракты с клубом.Досрочно покинуть команду хотят Александр Мелихов, Дмитрий Тихий, Александр Клещенко, Илья Кухарчук, Семен Фомин и Ян Казаев. Как отмечается, футболисты не будут испытывать проблем разрыва соглашений с клубом в одностороннем порядке из-за большого срока задолженностей перед ними по зарплатам. Некоторые игроки не получают зарплату более четырех месяцев.Ранее уже подали заявления в Палату бывший главный тренер команды Валерий Петраков и его сын Юрий, перед которыми также не погашены задолженности.Напомним, "Томь" идет на втором месте в ФНЛ.