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Игроки "Томи" начали процедуру разрыва контрактов с клубом

Футболисты "Томи" приняли решение подать заявления в РФС с целью расторгнуть контракты с клубом.

Досрочно покинуть команду хотят Александр Мелихов, Дмитрий Тихий, Александр Клещенко, Илья Кухарчук, Семен Фомин и Ян Казаев. Как отмечается, футболисты не будут испытывать проблем разрыва соглашений с клубом в одностороннем порядке из-за большого срока задолженностей перед ними по зарплатам. Некоторые игроки не получают зарплату более четырех месяцев.

Ранее уже подали заявления в Палату бывший главный тренер команды Валерий Петраков и его сын Юрий, перед которыми также не погашены задолженности.

Напомним, "Томь" идет на втором месте в ФНЛ.

Матч ТВ
Теги: Томь
Сегодня, 12:06
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#3  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:19)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: rusivan
В таких финансовых условиях лучше уже не выходить в Премьер Лигу, с Авангардом как я понимаю тоже проблемы могут возникнуть. Пусть лучше Нижний Новгород или Сочи выходят в высшую лигу, там как раз стадионы есть


всё гораздо серьёзней.
можно вспомнить, как два или три сезона подряд победители втордивных зон просто отказывались выходить в пердив.

я и не вспомню- когда б такое было, и было ли подобное раньше вообще ?

и если вспомнить, что ещё к этому в вышке агонизирует Анжи, то можно увидеть, что неплатёжеспособность футбольных клубов на грани банкротства- новый тренд и новые реальности российского футбола теперь уже всех уровней.
что нихрена не согласуется с победным трезвоном первых каналов.

положительный момент этой катастрофы только один - таким образом, из-за отказа клубов повышаться в квалификации, калининградская Балтика ДВАЖДЫ спасалась от вылета во вторую лигу. smile

впрочем, на днях местный губернатор также заявил. что у региона нет денег ни на команду, ни на содержание безумно впаренного Калининграду стадиона.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#2  rusivan   (Сегодня, 12:12)
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
В таких финансовых условиях лучше уже не выходить в Премьер Лигу, с Авангардом как я понимаю тоже проблемы могут возникнуть. Пусть лучше Нижний Новгород или Сочи выходят в высшую лигу, там как раз стадионы есть


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Одна любовь,Одна жизнь,Один свет.
Спартак!!!
Вперед Спартак Москва,Милан и Сборная России
★★
Регистрация: 3.01.2010 [жалоба]
#1  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:10)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Напомним, "Томь" идет на втором месте в ФНЛ.


ваще окуительно.
великодержавное вставание с колен- дело смертельно опасное : выживут не все.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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