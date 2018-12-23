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Генеральный директор "Чертаново": 20 января Пиняев опять поедет в "Манчестер Юнайтед"

Генеральный директор "Чертаново" Николай Ларин сообщил, что 14-летний нападающий команды Сергей Пиняев вновь поедет в "Манчестер Юнайтед" на стажировку.

"20 января Пиняев опять поедет в Манчестер, наверное, я тоже смогу с ним поехать. Он поедет на две недели, я на четыре дня, потому что англичане хотят продолжить наше общение. Хотят, чтобы он потренировался у них, а мы не возражаем, пусть развивается парень. Вот он английский учит с преподавателем. В любом случае только плюсы от этого.

Пока речь не идёт о переходе. Просто "МЮ" пристальнее других следит за ним. Есть лист "МЮ" по всем странам мира. И несколько футболистов "Чертаново" в этом листе есть. В любом случае пока о будущем Серёжи говорить рано. Надо много работать", — цитирует Ларина "Чемпионат.сом".
Теги: Чертаново Манчестер Юнайтед
Сегодня, 22:37
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#3  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 23:10)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Антуан Грейцман
А вдруг свой Аякс получится?

вдруг бывает только пук

не в той стране живем


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#2  Антуан Грейцман  Челябинск (Сегодня, 22:53)
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Болеет за:
КАМАЗ
А вдруг свой Аякс получится?
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
#1  Колян Безмолвный   (Сегодня, 22:40)
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
ну хорошо бы
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
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