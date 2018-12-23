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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Генеральный директор "Чертаново": 20 января Пиняев опять поедет в "Манчестер Юнайтед"
Генеральный директор "Чертаново" Николай Ларин сообщил, что 14-летний нападающий команды Сергей Пиняев вновь поедет в "Манчестер Юнайтед" на стажировку.
"20 января Пиняев опять поедет в Манчестер, наверное, я тоже смогу с ним поехать. Он поедет на две недели, я на четыре дня, потому что англичане хотят продолжить наше общение. Хотят, чтобы он потренировался у них, а мы не возражаем, пусть развивается парень. Вот он английский учит с преподавателем. В любом случае только плюсы от этого.
Пока речь не идёт о переходе. Просто "МЮ" пристальнее других следит за ним. Есть лист "МЮ" по всем странам мира. И несколько футболистов "Чертаново" в этом листе есть. В любом случае пока о будущем Серёжи говорить рано. Надо много работать", — цитирует Ларина "Чемпионат.сом".
"20 января Пиняев опять поедет в Манчестер, наверное, я тоже смогу с ним поехать. Он поедет на две недели, я на четыре дня, потому что англичане хотят продолжить наше общение. Хотят, чтобы он потренировался у них, а мы не возражаем, пусть развивается парень. Вот он английский учит с преподавателем. В любом случае только плюсы от этого.
Пока речь не идёт о переходе. Просто "МЮ" пристальнее других следит за ним. Есть лист "МЮ" по всем странам мира. И несколько футболистов "Чертаново" в этом листе есть. В любом случае пока о будущем Серёжи говорить рано. Надо много работать", — цитирует Ларина "Чемпионат.сом".
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