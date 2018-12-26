"Балтика" досрочно вернула из аренды Константина Плиева в "Ростов"

Защитник Константин Плиев покинул "Балтику".Калининградский клуб досрочно расторг арендный договор с "Ростовом", которому принадлежат права на 22-летнего футболиста."Балтика" арендовала Плиева прошлой зимой, он принял участие в 21 матче Олимп-ФНЛ.