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"Балтика" досрочно вернула из аренды Константина Плиева в "Ростов"

Защитник Константин Плиев покинул "Балтику".

Калининградский клуб досрочно расторг арендный договор с "Ростовом", которому принадлежат права на 22-летнего футболиста.

"Балтика" арендовала Плиева прошлой зимой, он принял участие в 21 матче Олимп-ФНЛ.

ФК "Балтика"
Теги: Балтика Ростов
Сегодня, 11:53
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