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Игорь Шалимов вызовет игроков "Химок" из отпуска на неделю раньше - 5 января

Главный тренер "Химок" Игорь Шалимов пересмотрел планы на межсезонье и собирается вызвать команду из отпуска на неделю раньше.

Таким образом, футболисты "Химок" приступят к тренировкам уже 5 января.

После 24 туров подопечные Шалимова занимают в турнирной таблице Футбольной национальной лиги 13-е место, набрав 31 очко.

ФК "Химки"
Теги: Шалимов Химки
Сегодня, 15:53
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