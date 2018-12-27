Игорь Шалимов вызовет игроков "Химок" из отпуска на неделю раньше - 5 января

Главный тренер "Химок" Игорь Шалимов пересмотрел планы на межсезонье и собирается вызвать команду из отпуска на неделю раньше.Таким образом, футболисты "Химок" приступят к тренировкам уже 5 января.После 24 туров подопечные Шалимова занимают в турнирной таблице Футбольной национальной лиги 13-е место, набрав 31 очко.