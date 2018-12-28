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"СКА-Хабаровск" расстался с Денисом Дедечко

Пресс-служба "СКА-Хабаровска" на официальном сайте клуба сообщила о расторжении контракта с полузащитником Денисом Дедечко.

Договор с 31-летним украинским хавбеком расторгнут по обоюдному согласию сторон. В нынешнем сезоне Дедечко провел за "СКА-Хабаровск" 25 матчей, забив пять мячей.
Теги: СКА-Хабаровск Дедечко
Сегодня, 11:36
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