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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Спортивный директор "Тамбова" - о возможном выходе в РПЛ: мы настроены очень серьезно
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал о домашнем стадионе команды, который не соответствует требованиям Премьер-Лиги.
"И губернатор области Александр Никитин, и вице-губернатор, президент нашего клуба Арсен Габуев настроены очень серьезно, на решение проблемы брошены большие силы. Есть проект по строительству Северной трибуны на 6200 мест. Это сборные конструкции, их обещают возвести за три месяца. Зимой сделаем фундамент, а весной-летом — саму трибуну. Плюс 4 тысячи уже имеющихся мест, в итоге получим требуемый десятитысячник.
Если, не дай бог, немного не успеем, то по регламенту новым членам РПЛ разрешается несколько туров провести на резервной арене. Но мы настроены начать сезон в высшем дивизионе у себя в Тамбове", — цитирует Худякова Onedivision
"И губернатор области Александр Никитин, и вице-губернатор, президент нашего клуба Арсен Габуев настроены очень серьезно, на решение проблемы брошены большие силы. Есть проект по строительству Северной трибуны на 6200 мест. Это сборные конструкции, их обещают возвести за три месяца. Зимой сделаем фундамент, а весной-летом — саму трибуну. Плюс 4 тысячи уже имеющихся мест, в итоге получим требуемый десятитысячник.
Если, не дай бог, немного не успеем, то по регламенту новым членам РПЛ разрешается несколько туров провести на резервной арене. Но мы настроены начать сезон в высшем дивизионе у себя в Тамбове", — цитирует Худякова Onedivision
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