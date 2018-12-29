Источник: долги "Томи" составляют почти 200 млн рублей

Пресс-служба томского управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) ответила на запрос о долгах футбольного клуба "Томь"."Общий долг клуба на данный момент составляет более 175 миллионов рублей, из них заработная плата – 6,6 миллиона рублей, налоги – около 130 миллионов рублей. Есть также долги по договорным обязательствам и исполнительский сбор", – сообщили в пресс-службе.Сегодня стало известно, что компания "Газпром нефть" продолжит финансирование "Томи", и во второй половине января ожидается выплата задолженностей по зарплатам игроков.