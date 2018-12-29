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Источник: долги "Томи" составляют почти 200 млн рублей

Пресс-служба томского управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) ответила на запрос о долгах футбольного клуба "Томь".

"Общий долг клуба на данный момент составляет более 175 миллионов рублей, из них заработная плата – 6,6 миллиона рублей, налоги – около 130 миллионов рублей. Есть также долги по договорным обязательствам и исполнительский сбор", – сообщили в пресс-службе.

Сегодня стало известно, что компания "Газпром нефть" продолжит финансирование "Томи", и во второй половине января ожидается выплата задолженностей по зарплатам игроков.

РИА Томск
Теги: Томь
Сегодня, 14:52
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#1  Volodia379   (Сегодня, 15:00)
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Скоро погасят до нового назначения босса РФС а потом опять в болото без денежья! rage
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
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