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Московский "Арарат" вернется в Россию и со следующего года будет выступать во второй лиге

Известный агент Валерий Оганесян сообщил, что московский "Арарат" вновь будет выступать в чемпионате России.

Команда была создана в 2017 году и в дебютном сезоне выиграла первенство ПФЛ в группе "Центр". После победы в ПФЛ "Арарат" отказался переходить в ФНЛ из-за финансовых проблем. Клуб переехал в Армению, где объединился с командой "Арарат Москва" под названием "Арарат-Армения". В текущем сезоне команда идет на четвертом месте в армянской премьер-лиге.

"Возвращение в Россию? Да, это правда. Заявляемся на КФК и планируем пройти лицензирование в ПФЛ. Летом хотим уже играть во втором дивизионе в России.

Оставим прежнее название - московский "Арарат". Это то же юр. лицо, которое завоевало путевку в ФНЛ, но по определенным причинам не захотело там выступать. Теперь полностью выкуплены права. Будем играть в России", - цитирует Оганесяна "СЭ".
Теги: Арарат
Сегодня, 21:41
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#1  Антон1990  Москва (Сегодня, 21:58)
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