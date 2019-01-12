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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Президент "Торпедо": надеемся, что в ближайшее время снова будем играть в высшем дивизионе
Президент "Торпедо" Елена Еленцева заявила, что московский клуб готов к выходу в ФНЛ.
В данный момент "Торпедо» занимает первое место в турнирной таблице ПФЛ (Зона "Центр").
"Сегодняшний состав позволяет нам решить поставленную задачу - выход в ФНЛ, что подтверждают текущие результаты команды. Полагаю, многие наши игроки будут конкурентоспособны и в дивизионе рангом выше, поэтому сейчас мы прорабатываем вопрос продления действующих контрактов. Усиление нам, безусловно, потребуется, и уже на сборах в Турции тренерский штаб начнет просматривать футболистов с прицелом на следующий сезон.
В наших планах ближайший календарный год провести на родном стадионе, а в 2020 году в связи с началом реконструкции центральной спортивной арены придется переезжать. Сейчас мы нацелены на разработку программы различных мероприятий, чтобы достойно на время попрощаться с родной ареной, тем более что в 2019 году мы отметим две значимые круглые даты: 60-летие стадиона и 95-летие футбольного клуба "Торпедо". При этом параллельно мы продолжаем рассматривать различные варианты арен для переезда, озвучивать которые пока преждевременно, и, безусловно, окончательное решение мы будем принимать с учетом пожеланий наших болельщиков. Предварительно фокус-группы болельщиков уже были опрошены в конце прошедшего года.
Я уже неоднократно говорила, что "Торпедо" должно играть в высшем дивизионе, этому свидетельствует наши история, достижения и болельщики. Сейчас клуб развивается, считаю, что движение вперед должно быть поступательным; когда придет время, когда клуб и команда будут к этому готовы - мы будем играть в РПЛ, и я надеюсь, что мы сможем достичь этой цели в ближайшем будущем", - цитирует Еленцеву ТАСС
В данный момент "Торпедо» занимает первое место в турнирной таблице ПФЛ (Зона "Центр").
"Сегодняшний состав позволяет нам решить поставленную задачу - выход в ФНЛ, что подтверждают текущие результаты команды. Полагаю, многие наши игроки будут конкурентоспособны и в дивизионе рангом выше, поэтому сейчас мы прорабатываем вопрос продления действующих контрактов. Усиление нам, безусловно, потребуется, и уже на сборах в Турции тренерский штаб начнет просматривать футболистов с прицелом на следующий сезон.
В наших планах ближайший календарный год провести на родном стадионе, а в 2020 году в связи с началом реконструкции центральной спортивной арены придется переезжать. Сейчас мы нацелены на разработку программы различных мероприятий, чтобы достойно на время попрощаться с родной ареной, тем более что в 2019 году мы отметим две значимые круглые даты: 60-летие стадиона и 95-летие футбольного клуба "Торпедо". При этом параллельно мы продолжаем рассматривать различные варианты арен для переезда, озвучивать которые пока преждевременно, и, безусловно, окончательное решение мы будем принимать с учетом пожеланий наших болельщиков. Предварительно фокус-группы болельщиков уже были опрошены в конце прошедшего года.
Я уже неоднократно говорила, что "Торпедо" должно играть в высшем дивизионе, этому свидетельствует наши история, достижения и болельщики. Сейчас клуб развивается, считаю, что движение вперед должно быть поступательным; когда придет время, когда клуб и команда будут к этому готовы - мы будем играть в РПЛ, и я надеюсь, что мы сможем достичь этой цели в ближайшем будущем", - цитирует Еленцеву ТАСС
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