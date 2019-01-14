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Восемь игроков "Томи" не прибыли на сбор - им до сих пор не выплатили задолженности

Восемь футболистов "Томи" не прилетели в Томск на первый тренировочный сбор команды, сообщает Матч ТВ.

Дмитрий Тихий, Александр Клещенко, Алексей Шумских, Ян Казаев, Илья Кухарчук, Николай Калинский, Сергей Зуйков и Александр Ставпец уведомили клуб о том, что приостанавливают трудовую деятельность до момента погашения долгов.

Ранее полузащитник "Томи" Семен Фомин перешел в "Тюмень", а защитник Петр Тен решил разорвать контракт с клубом через палату РФС по разрешению споров.
Теги: Томь
Сегодня, 10:53
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#3  Сибирячок   (Сегодня, 12:23)
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online
Болеет за:
«Спартак»
У людей нет денег, что бы за газ заплатить, какая уж тут игра в футбол. Того и гляди отопление отключат.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Kostik   (Сегодня, 11:24)
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Видимо, опять в Премьер-Лигу собираются..
Регистрация: 20.03.2008 [жалоба]
#1  капля никотина  Москва (Сегодня, 11:12)
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Да и наxyй пошли - там самому Зениту денег не хватает , еще говна приобрести, а вы тут нищеброды из Сибири гомоните за свои гроши. Забейтесь и умрите - не мешайте нужным людям жить.

Газпром - он кому надо "достояние", а для всех прочих - "наказание". Чаще за газ надо платить. И больше. И все будет хорошо.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
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