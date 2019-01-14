Болельщики проголосовали за 10 лучших голов первой половины сезона ПФЛ (видео)

Профессиональная футбольная лига на своём YouTube-канале опубликовала подборку из 10 лучших голов, которые были забиты в первой половине нынешнего сезона.1. Андрей Волгин ("Калуга")2. Хачим Машуков ("Спартак-Нальчик")3. Александр Масловский ("Иртыш")4. Руслан Болов ("Химки-М")5. Матэ Девадзе ("СКА Ростов-на-Дону")6. Алексей Феколкин ("Квант")7. Магомет Шаваев ("Спартак-Нальчик")8. Дмитрий Савин ("Академия им. В. Понедельника")9. Шамиль Саадуев ("Легион Динамо")10. Евгений Щербаков ("Чита").