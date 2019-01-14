Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Болельщики проголосовали за 10 лучших голов первой половины сезона ПФЛ (видео)

Профессиональная футбольная лига на своём YouTube-канале опубликовала подборку из 10 лучших голов, которые были забиты в первой половине нынешнего сезона.

1. Андрей Волгин ("Калуга")
2. Хачим Машуков ("Спартак-Нальчик")
3. Александр Масловский ("Иртыш")
4. Руслан Болов ("Химки-М")
5. Матэ Девадзе ("СКА Ростов-на-Дону")
6. Алексей Феколкин ("Квант")
7. Магомет Шаваев ("Спартак-Нальчик")
8. Дмитрий Савин ("Академия им. В. Понедельника")
9. Шамиль Саадуев ("Легион Динамо")
10. Евгений Щербаков ("Чита").

Сегодня, 14:18
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.