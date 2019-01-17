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"Ротор" назвал имя нового главного тренера

Новым наставником волгоградского "Ротора" стал Игорь Меньщиков.

48-летний специалист ранее работал с дублем команды. Меньщиков пришел на смену Роберту Евдокимову, уволенному из клуба в конце ноября.

"Ротор" на данный момент занимает 15-е место в таблице ФНЛ.

ФК "Ротор"
Теги: Ротор
Сегодня, 15:43
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#2  mah  IBIZA (Сегодня, 16:15)
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Болеет за:
«Спартак»
Лучшие времена липецкого "Металлурга" связаны с И.Меньщиковым.


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Верность и сила
Регистрация: 17.07.2009 [жалоба]
#1  xxxxx  Клинсбург (Сегодня, 15:47)
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Болеет за:
ЦСКА
Жесть. А кокда то ну очень крепкий орешек для всех.


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Папа-Гиннер не скупись!
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
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