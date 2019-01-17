"Ротор" назвал имя нового главного тренера

Новым наставником волгоградского "Ротора" стал Игорь Меньщиков.48-летний специалист ранее работал с дублем команды. Меньщиков пришел на смену Роберту Евдокимову, уволенному из клуба в конце ноября."Ротор" на данный момент занимает 15-е место в таблице ФНЛ.