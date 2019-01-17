Игорь Меньщиков стал главным тренером "Ротора"

Игорь Меньщиков, который с июня 2018 года работал с молодежной командой "Ротор-2", стал главным тренером "Ротора".Меньщиков начинал карьеру игрока в "Роторе", с которым в 1993 году выиграл чемпионат России. Также доходил до финала Кубка России сезона-1994/95. С 2013-го по 2018-й год Меньщиков тренировал ижевский "Зенит".