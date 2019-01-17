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Игорь Меньщиков стал главным тренером "Ротора"

Игорь Меньщиков, который с июня 2018 года работал с молодежной командой "Ротор-2", стал главным тренером "Ротора".

Меньщиков начинал карьеру игрока в "Роторе", с которым в 1993 году выиграл чемпионат России. Также доходил до финала Кубка России сезона-1994/95. С 2013-го по 2018-й год Меньщиков тренировал ижевский "Зенит".

ФК "Ротор"
Сегодня, 16:35
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