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Экс-капитан молодежки ЦСКА Алибеков перешел в "Балтику"

Защитник "Химок" Муталип Алибеков перешел в "Балтику" на правах аренды до конца сезона.

Алибеков – воспитанник ДЮСШ ЦСКА, провел за дубль армейцев в молодежном первенстве 83 игры, забив 6 голов.

Алибеков был капитаном дублирующего состава ЦСКА. Принимал участие в играх юношеской Лиги чемпионов, а также в матчах сборных России (U-18) (10 игр) и U-19 (7 игр).

ФК "Балтика"
Сегодня, 10:36
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