Новости партнеров

Источник: Алан Чочиев может продолжить карьеру в клубе ФНЛ

Выставленный на трансфер хавбек самарских "Крыльев" Алан Чочиев может продолжить карьеру в ФНЛ.

На 27-летнего игрока претендует "Сочи", сообщает Матч ТВ.

Ранее сочинский клуб арендовал хавбека "Локомотива" Алана Касаева, проведшего первую половину сезона в "Балтике".
Теги: Крылья Советов Чочиев Сочи
Сегодня, 08:51
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.