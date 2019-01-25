Илья Кухарчук сменил "Томь" на "Химки"

???Илья Кухарчук — новый нападающий «Химок»



Красно-чёрные продолжают комплектовать состав в межсезонье. На этот раз наша команда усилила линию атаки — состав химчан пополнил 28-летний форвард Илья Кухарчук.



Приветствуем Илью в команде и желаем успехов в составе красно-черных! pic.twitter.com/gjORBPOHaz