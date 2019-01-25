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Илья Кухарчук сменил "Томь" на "Химки"

Подмосковные "Химки" пополнил нападающий Илья Кухарчук.

28-летний форвард покинул "Томь" из-за долгов по зарплате.

В составе томского клуба Кухарчук провел 37 матчей и забил 11 голов.

Теги: Томь Химки Кухарчук
Сегодня, 13:11
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