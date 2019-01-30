ФНЛ 2018/19

# Команда И О
1 Тамбов 24 47
2 Томь 24 46
3 Авангард 24 42
4 Чертаново 24 38
5 Нижний Новгород 24 38
6 Сочи 24 38
7 Шинник 24 37
8 Краснодар-2 24 36
9 Спартак-2 24 35
10 Луч 24 35
11 Мордовия 24 34
12 СКА-Хабаровск 24 33
13 Химки 24 31
14 Факел 24 29
15 Ротор 24 28
16 Балтика 24 25
17 Армавир 24 25
18 Тюмень 24 24
19 Сибирь 24 20
20 Зенит-2 24 8
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Президент "Арарата": Павлюченко будет играть, пока здоровье позволяет

Президент московского "Арарата" Валерий Оганесян сообщил, что 37-летний нападающий Роман Павлюченко будет выступать за его команду.

"Роман у нас. Играет, тренируется. Он, по большому счету, никуда и не уходил. Пока здоровье позволяет, будет играть. Летом мы заявимся во вторую лигу. Нужно будет еще пройти аттестацию. Пока же проводим контрольные матчи. 1 февраля стартуем в Кубке президента московской федерации футбола", - цитирует Оганесяна "Спорт-Экспресс".
Теги: Арарата Павлюченко
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