ФНЛ 2018/19

# Команда И О
1 Тамбов 24 47
2 Томь 24 46
3 Авангард 24 42
4 Чертаново 24 38
5 Нижний Новгород 24 38
6 Сочи 24 38
7 Шинник 24 37
8 Краснодар-2 24 36
9 Спартак-2 24 35
10 Луч 24 35
11 Мордовия 24 34
12 СКА-Хабаровск 24 33
13 Химки 24 31
14 Факел 24 29
15 Ротор 24 28
16 Балтика 24 25
17 Армавир 24 25
18 Тюмень 24 24
19 Сибирь 24 20
20 Зенит-2 24 8
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"Тамбов" просматривает воспитанника "Ниццы"

В составе "Тамбова" в контрольном матче с болгарским клубом "Арда" (2:1) дебютировал 25-летний полузащитник Мохамед-Эми Джабраилов.

Он является воспитанником французской "Ниццы", играл за "Эспаньол" U-19 и испанскую "Марбелью", австрийскую "Аустрию Клагенфурт", а последний сезон провел в литовской команде "Йонаву". С 2016 по 2017 годы Джабраилов находился в системе "Ахмата" (тогда команда называлась "Терек"), но в официальных матчах выступал только за молодежку грозненцев.

Футболист может сыграть как в полузащите, так и в атаке, где у лидера ФНЛ образовалась вакансия после трансфера в "Тобол" лучшего бомбардира команды Сенина Себаи. Добавим, что Джабраилов имеет российское гражданство.

"Матч ТВ"
Сегодня, 14:25
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