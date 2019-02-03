Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Тамбов
|24
|47
|2
|Томь
|24
|46
|3
|Авангард
|24
|42
|4
|Чертаново
|24
|38
|5
|Нижний Новгород
|24
|38
|6
|Сочи
|24
|38
|7
|Шинник
|24
|37
|8
|Краснодар-2
|24
|36
|9
|Спартак-2
|24
|35
|10
|Луч
|24
|35
|11
|Мордовия
|24
|34
|12
|СКА-Хабаровск
|24
|33
|13
|Химки
|24
|31
|14
|Факел
|24
|29
|15
|Ротор
|24
|28
|16
|Балтика
|24
|25
|17
|Армавир
|24
|25
|18
|Тюмень
|24
|24
|19
|Сибирь
|24
|20
|20
|Зенит-2
|24
|8
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"Тамбов" просматривает воспитанника "Ниццы"
В составе "Тамбова" в контрольном матче с болгарским клубом "Арда" (2:1) дебютировал 25-летний полузащитник Мохамед-Эми Джабраилов.
Он является воспитанником французской "Ниццы", играл за "Эспаньол" U-19 и испанскую "Марбелью", австрийскую "Аустрию Клагенфурт", а последний сезон провел в литовской команде "Йонаву". С 2016 по 2017 годы Джабраилов находился в системе "Ахмата" (тогда команда называлась "Терек"), но в официальных матчах выступал только за молодежку грозненцев.
Футболист может сыграть как в полузащите, так и в атаке, где у лидера ФНЛ образовалась вакансия после трансфера в "Тобол" лучшего бомбардира команды Сенина Себаи. Добавим, что Джабраилов имеет российское гражданство.
"Матч ТВ"
Он является воспитанником французской "Ниццы", играл за "Эспаньол" U-19 и испанскую "Марбелью", австрийскую "Аустрию Клагенфурт", а последний сезон провел в литовской команде "Йонаву". С 2016 по 2017 годы Джабраилов находился в системе "Ахмата" (тогда команда называлась "Терек"), но в официальных матчах выступал только за молодежку грозненцев.
Футболист может сыграть как в полузащите, так и в атаке, где у лидера ФНЛ образовалась вакансия после трансфера в "Тобол" лучшего бомбардира команды Сенина Себаи. Добавим, что Джабраилов имеет российское гражданство.
"Матч ТВ"
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