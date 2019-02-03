"Тамбов" просматривает воспитанника "Ниццы"

В составе "Тамбова" в контрольном матче с болгарским клубом "Арда" (2:1) дебютировал 25-летний полузащитник Мохамед-Эми Джабраилов.Он является воспитанником французской "Ниццы", играл за "Эспаньол" U-19 и испанскую "Марбелью", австрийскую "Аустрию Клагенфурт", а последний сезон провел в литовской команде "Йонаву". С 2016 по 2017 годы Джабраилов находился в системе "Ахмата" (тогда команда называлась "Терек"), но в официальных матчах выступал только за молодежку грозненцев.Футболист может сыграть как в полузащите, так и в атаке, где у лидера ФНЛ образовалась вакансия после трансфера в "Тобол" лучшего бомбардира команды Сенина Себаи. Добавим, что Джабраилов имеет российское гражданство.