Россия ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Тамбов
|29
|60
|2
|Томь
|29
|54
|3
|Сочи
|29
|51
|4
|Нижний Новгород
|29
|46
|5
|Чертаново
|29
|45
|6
|Шинник
|29
|45
|7
|Авангард
|28
|44
|8
|СКА-Хабаровск
|29
|42
|9
|Краснодар-2
|28
|41
|10
|Ротор
|29
|39
|11
|Спартак-2
|29
|38
|12
|Мордовия
|29
|38
|13
|Луч
|29
|37
|14
|Химки
|29
|36
|15
|Балтика
|29
|35
|16
|Факел
|29
|32
|17
|Армавир
|29
|29
|18
|Тюмень
|29
|27
|19
|Сибирь
|29
|24
|20
|Зенит-2
|29
|15
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"Томь" не хочет в Премьер-лигу. Анонс 30-го тура.
Сезон ФНЛ выходит на финишную прямую. В воскресенье пройдет 30-й тур первой лиги. Rusfootball.info анонсирует главные игры.
Конец сказки?
В хабаровском СКА работает уже третий тренер за сезон. Команда по-прежнему не потеряла надежду попасть в стыковые игры. Алексей Поддубский одержал важную победу дома над «Авангардом». Хабаровчане не выпали из гонки за Премьер-лигу, но задача может осложниться, если в воскресенье «Шинник» увезет три очка. А Побегалов умеет настраивать подопечных на сильные команды.
Матч дублей
Дубли «Краснодара» и «Спартака» очень громко начали в первой половине, шли уверенно в лидирующих позициях. Однако сейчас положение существенно изменилось. Молодых игроков не хватило на весь сезон. Весной оба коллектива показывают не лучшие результаты и затесались в середине турнирной таблицы. Для краснодарцев это будет принципиальная встреча. В первой игре москвичи разгромили в гостях «быков» со счетом 3:0. Дело принципа – взять реванш после такого исхода.
Матч тура
Томичи наконец-то разогнались по весне. Выдали две победы подряд. Не отпустили далеко «Тамбов», однако поражает позиция руководства, которое на неделе заявило, что не планирует идти на повышение в элиту. Такое заявление смотрится крайне странно посреди сезона, да еще перед игрой с конкурентом за первую строчку. Букмекеры естественно отреагировали и ставят на «Тамбов». Но в ФНЛ при таких вещах обычно все может сложиться наоборот. Тем более в нынешней форме «Томь» может дать бой даже такому Тамбову.
Битва грандов
«Ротор» и «Балтика» перед началом сезона рассматривались, как главные фавориты лиги: стадион, большой бюджет, качественный подбор игроков и тренеры. Но оба клуба провалились. Сейчас основная задача – сохранить прописку в лиге. Калининградцы и волгоградцы после смены тренеров заметно прогрессируют. «Ротор» не пропускает до сих пор. Но стоит явно опасаться полузащитника Саплинова, который тащит всю «Балтику». Будет любопытно посмотреть, как будут его сдерживать в Волгограде.
Шанс для «Сочи»
«Сочи» наравне с «Ротором» не пропускает весной. Уверенно идет к тому, чтобы забраться в Премьер-лигу. Тур за туром выжидает ошибку от «Томи» и в 30-ом туре может ее дождаться, так как томичи играют против «Тамбова». «Сочи» же нужно одолеть «Тюмень», которые борются за выживание.
30-й тур ФНЛ
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Конец сказки?
В хабаровском СКА работает уже третий тренер за сезон. Команда по-прежнему не потеряла надежду попасть в стыковые игры. Алексей Поддубский одержал важную победу дома над «Авангардом». Хабаровчане не выпали из гонки за Премьер-лигу, но задача может осложниться, если в воскресенье «Шинник» увезет три очка. А Побегалов умеет настраивать подопечных на сильные команды.
Матч дублей
Дубли «Краснодара» и «Спартака» очень громко начали в первой половине, шли уверенно в лидирующих позициях. Однако сейчас положение существенно изменилось. Молодых игроков не хватило на весь сезон. Весной оба коллектива показывают не лучшие результаты и затесались в середине турнирной таблицы. Для краснодарцев это будет принципиальная встреча. В первой игре москвичи разгромили в гостях «быков» со счетом 3:0. Дело принципа – взять реванш после такого исхода.
Матч тура
Томичи наконец-то разогнались по весне. Выдали две победы подряд. Не отпустили далеко «Тамбов», однако поражает позиция руководства, которое на неделе заявило, что не планирует идти на повышение в элиту. Такое заявление смотрится крайне странно посреди сезона, да еще перед игрой с конкурентом за первую строчку. Букмекеры естественно отреагировали и ставят на «Тамбов». Но в ФНЛ при таких вещах обычно все может сложиться наоборот. Тем более в нынешней форме «Томь» может дать бой даже такому Тамбову.
Битва грандов
«Ротор» и «Балтика» перед началом сезона рассматривались, как главные фавориты лиги: стадион, большой бюджет, качественный подбор игроков и тренеры. Но оба клуба провалились. Сейчас основная задача – сохранить прописку в лиге. Калининградцы и волгоградцы после смены тренеров заметно прогрессируют. «Ротор» не пропускает до сих пор. Но стоит явно опасаться полузащитника Саплинова, который тащит всю «Балтику». Будет любопытно посмотреть, как будут его сдерживать в Волгограде.
Шанс для «Сочи»
«Сочи» наравне с «Ротором» не пропускает весной. Уверенно идет к тому, чтобы забраться в Премьер-лигу. Тур за туром выжидает ошибку от «Томи» и в 30-ом туре может ее дождаться, так как томичи играют против «Тамбова». «Сочи» же нужно одолеть «Тюмень», которые борются за выживание.
30-й тур ФНЛ
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
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