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Тамбов
Томь
Сочи
Нижний Новгород
Чертаново
Шинник
Авангард
СКА-Хабаровск
Краснодар-2
Ротор
Спартак-2
Мордовия
Луч
Химки
Балтика
Факел
Армавир
Тюмень
Сибирь
Зенит-2
Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
# Команда И О
1 Тамбов 29 60
2 Томь 29 54
3 Сочи 29 51
4 Нижний Новгород 29 46
5 Чертаново 29 45
6 Шинник 29 45
7 Авангард 28 44
8 СКА-Хабаровск 29 42
9 Краснодар-2 28 41
10 Ротор 29 39
11 Спартак-2 29 38
12 Мордовия 29 38
13 Луч 29 37
14 Химки 29 36
15 Балтика 29 35
16 Факел 29 32
17 Армавир 29 29
18 Тюмень 29 27
19 Сибирь 29 24
20 Зенит-2 29 15
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"Томь" не хочет в Премьер-лигу. Анонс 30-го тура.

Сезон ФНЛ выходит на финишную прямую. В воскресенье пройдет 30-й тур первой лиги. Rusfootball.info анонсирует главные игры.

Конец сказки?

В хабаровском СКА работает уже третий тренер за сезон. Команда по-прежнему не потеряла надежду попасть в стыковые игры. Алексей Поддубский одержал важную победу дома над «Авангардом». Хабаровчане не выпали из гонки за Премьер-лигу, но задача может осложниться, если в воскресенье «Шинник» увезет три очка. А Побегалов умеет настраивать подопечных на сильные команды.

Матч дублей

Дубли «Краснодара» и «Спартака» очень громко начали в первой половине, шли уверенно в лидирующих позициях. Однако сейчас положение существенно изменилось. Молодых игроков не хватило на весь сезон. Весной оба коллектива показывают не лучшие результаты и затесались в середине турнирной таблицы. Для краснодарцев это будет принципиальная встреча. В первой игре москвичи разгромили в гостях «быков» со счетом 3:0. Дело принципа – взять реванш после такого исхода.

Матч тура

Томичи наконец-то разогнались по весне. Выдали две победы подряд. Не отпустили далеко «Тамбов», однако поражает позиция руководства, которое на неделе заявило, что не планирует идти на повышение в элиту. Такое заявление смотрится крайне странно посреди сезона, да еще перед игрой с конкурентом за первую строчку. Букмекеры естественно отреагировали и ставят на «Тамбов». Но в ФНЛ при таких вещах обычно все может сложиться наоборот. Тем более в нынешней форме «Томь» может дать бой даже такому Тамбову.

Битва грандов

«Ротор» и «Балтика» перед началом сезона рассматривались, как главные фавориты лиги: стадион, большой бюджет, качественный подбор игроков и тренеры. Но оба клуба провалились. Сейчас основная задача – сохранить прописку в лиге. Калининградцы и волгоградцы после смены тренеров заметно прогрессируют. «Ротор» не пропускает до сих пор. Но стоит явно опасаться полузащитника Саплинова, который тащит всю «Балтику». Будет любопытно посмотреть, как будут его сдерживать в Волгограде.

Шанс для «Сочи»

«Сочи» наравне с «Ротором» не пропускает весной. Уверенно идет к тому, чтобы забраться в Премьер-лигу. Тур за туром выжидает ошибку от «Томи» и в 30-ом туре может ее дождаться, так как томичи играют против «Тамбова». «Сочи» же нужно одолеть «Тюмень», которые борются за выживание.

30-й тур ФНЛ

"Томь" не хочет в Премьер-лигу. Анонс 30-го тура.


Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Теги: Томь Тамбов
Сегодня, 01:29
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#1  нетрал   (Сегодня, 01:35)
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Болеет за:
«Зенит»
зачем надо было делать из динамо спб -сочи? из москвы бы взяли команд полно....
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
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