"Томь" не хочет в Премьер-лигу. Анонс 30-го тура.

Сезон ФНЛ выходит на финишную прямую. В воскресенье пройдет 30-й тур первой лиги.анонсирует главные игры.В хабаровском СКА работает уже третий тренер за сезон. Команда по-прежнему не потеряла надежду попасть в стыковые игры. Алексей Поддубский одержал важную победу дома над «Авангардом». Хабаровчане не выпали из гонки за Премьер-лигу, но задача может осложниться, если в воскресенье «Шинник» увезет три очка. А Побегалов умеет настраивать подопечных на сильные команды.Дубли «Краснодара» и «Спартака» очень громко начали в первой половине, шли уверенно в лидирующих позициях. Однако сейчас положение существенно изменилось. Молодых игроков не хватило на весь сезон. Весной оба коллектива показывают не лучшие результаты и затесались в середине турнирной таблицы. Для краснодарцев это будет принципиальная встреча. В первой игре москвичи разгромили в гостях «быков» со счетом 3:0. Дело принципа – взять реванш после такого исхода.Томичи наконец-то разогнались по весне. Выдали две победы подряд. Не отпустили далеко «Тамбов», однако поражает позиция руководства, которое на неделе заявило, что не планирует идти на повышение в элиту. Такое заявление смотрится крайне странно посреди сезона, да еще перед игрой с конкурентом за первую строчку. Букмекеры естественно отреагировали и ставят на «Тамбов». Но в ФНЛ при таких вещах обычно все может сложиться наоборот. Тем более в нынешней форме «Томь» может дать бой даже такому Тамбову.«Ротор» и «Балтика» перед началом сезона рассматривались, как главные фавориты лиги: стадион, большой бюджет, качественный подбор игроков и тренеры. Но оба клуба провалились. Сейчас основная задача – сохранить прописку в лиге. Калининградцы и волгоградцы после смены тренеров заметно прогрессируют. «Ротор» не пропускает до сих пор. Но стоит явно опасаться полузащитника Саплинова, который тащит всю «Балтику». Будет любопытно посмотреть, как будут его сдерживать в Волгограде.«Сочи» наравне с «Ротором» не пропускает весной. Уверенно идет к тому, чтобы забраться в Премьер-лигу. Тур за туром выжидает ошибку от «Томи» и в 30-ом туре может ее дождаться, так как томичи играют против «Тамбова». «Сочи» же нужно одолеть «Тюмень», которые борются за выживание.