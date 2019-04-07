Россия ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Тамбов
|29
|60
|2
|Томь
|29
|54
|3
|Сочи
|29
|51
|4
|Нижний Новгород
|29
|46
|5
|Чертаново
|29
|45
|6
|Шинник
|29
|45
|7
|Авангард
|28
|44
|8
|СКА-Хабаровск
|29
|42
|9
|Краснодар-2
|28
|41
|10
|Ротор
|29
|39
|11
|Спартак-2
|29
|38
|12
|Мордовия
|29
|38
|13
|Луч
|29
|37
|14
|Химки
|29
|36
|15
|Балтика
|29
|35
|16
|Факел
|29
|32
|17
|Армавир
|29
|29
|18
|Тюмень
|29
|27
|19
|Сибирь
|29
|24
|20
|Зенит-2
|29
|15
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"Луч" и "Чертаново" сыграли без голов
"Луч" и "Чертаново" открыли программу 30-го тура ФНЛ.
ФНЛ
30-й тур
"Луч" (Владивосток) - "Чертаново" (Москва) - 0:0
Нереализованный пенальти: Прудников, 39 (вратарь)
"Луч": Котляров, Марущак, Степанец, Насадюк, Дзахов (Машнев, 60), Замалиев, Калугин (Хлебородов, 33), Пономаренко, Визнович (Акопян, 79), Гордиенко, Часовских (Кротов, 69).
"Чертаново": Радионов, Бартасевич, Солдатенков, Паршиков, Колесниченко (Герчиков, 86), Ежов, Витюгов (Михайлов, 89), Горшков, Пруцев, Прудников (Молчанов, 82), Сарвели.
Предупреждения: Визнович, 64. Кротов, 86. Замалиев, 89.
ФНЛ
30-й тур
"Луч" (Владивосток) - "Чертаново" (Москва) - 0:0
Нереализованный пенальти: Прудников, 39 (вратарь)
"Луч": Котляров, Марущак, Степанец, Насадюк, Дзахов (Машнев, 60), Замалиев, Калугин (Хлебородов, 33), Пономаренко, Визнович (Акопян, 79), Гордиенко, Часовских (Кротов, 69).
"Чертаново": Радионов, Бартасевич, Солдатенков, Паршиков, Колесниченко (Герчиков, 86), Ежов, Витюгов (Михайлов, 89), Горшков, Пруцев, Прудников (Молчанов, 82), Сарвели.
Предупреждения: Визнович, 64. Кротов, 86. Замалиев, 89.
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