Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
Тамбов
Томь
Сочи
Нижний Новгород
Чертаново
Шинник
Авангард
СКА-Хабаровск
Краснодар-2
Ротор
Спартак-2
Мордовия
Луч
Химки
Балтика
Факел
Армавир
Тюмень
Сибирь
Зенит-2
Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
# Команда И О
1 Тамбов 29 60
2 Томь 29 54
3 Сочи 29 51
4 Нижний Новгород 29 46
5 Чертаново 29 45
6 Шинник 29 45
7 Авангард 28 44
8 СКА-Хабаровск 29 42
9 Краснодар-2 28 41
10 Ротор 29 39
11 Спартак-2 29 38
12 Мордовия 29 38
13 Луч 29 37
14 Химки 29 36
15 Балтика 29 35
16 Факел 29 32
17 Армавир 29 29
18 Тюмень 29 27
19 Сибирь 29 24
20 Зенит-2 29 15
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

"Луч" и "Чертаново" сыграли без голов

"Луч" и "Чертаново" открыли программу 30-го тура ФНЛ.

ФНЛ

30-й тур

"Луч" (Владивосток) - "Чертаново" (Москва) - 0:0

Нереализованный пенальти: Прудников, 39 (вратарь)

"Луч": Котляров, Марущак, Степанец, Насадюк, Дзахов (Машнев, 60), Замалиев, Калугин (Хлебородов, 33), Пономаренко, Визнович (Акопян, 79), Гордиенко, Часовских (Кротов, 69).

"Чертаново": Радионов, Бартасевич, Солдатенков, Паршиков, Колесниченко (Герчиков, 86), Ежов, Витюгов (Михайлов, 89), Горшков, Пруцев, Прудников (Молчанов, 82), Сарвели.

Предупреждения: Визнович, 64. Кротов, 86. Замалиев, 89.
Теги: Луч Чертаново
Сегодня, 10:10
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама