"Тамбов" и "Томь" сыграли вничью. Обзор 30-го тура ФНЛ

В центральном матче отчетного тура сошлись лидеры ФНЛ - победителя выявить не удалось, но и "Сочи" неожиданно потерял очки в матче с одним из аутсайдеров чемпионата. Об этом и не только - в нашем традиционном обзореПонятно, что за восемь туров до конца вопрос о том, кто выйдет в РПЛ с первого места становится все менее актуальным - у "Тамбова" приличный состав и поставленная игра, а "Томь" после зимней перестройки, которая была связана с непонятными финансовыми перспективами, вряд ли горит большим желанием оформит промоушн. Но Василий Баскаков настраивает своих ребят на каждую игру - в прошлом туре "Томь" перевернула ход матча с "Тюменью" и добилась волевой победы. В этот раз томская команда ушла от поражения на последних минутах, не дав "Тамбову" оформить дополнительный отрыв. Первый тайм был не очень богат на события, но сразу после перерыва "Томь" могла забивать, как минимум, трижды, но прекрасно на ленточке ворот работал Гиорги Шелия. Постепенно "Тамбов" отодвинул игру от своих ворот и выпустил свежего Бенито, который заработал пенальти - одиннадцатиметровый реализовал Владимир Обухов. Десять минут спустя пенальти был назначен уже в ворота "Тамбова" - Кашчелан перепутал футбол с волейболом. Алексей Гасилин ударом с точки принес своей команде ничью - справедливый результат, с учетом того, сколько моментов имела "Томь" после перерыва. Ну а "Тамбов" сохранил отрыв в шесть очков.Команда Горана Алексича старается в каждом матче, но никак не может победить - в отчетном туре тюменцы были очень близки к победе над "Сочи", но снова упустили преимущество. Команда Точилина в первом тайме обрушила волну атак на ворота Вамбольта, но голкипер "Тюмени" в нескольких эпизодах выручил свою команду. В перерыве Алексич выпустил Ненада Маринковича, который сразу же оформил ассист на Ивана Чудина - капитан "Тюмени" замкнул подачу серба с углового. Казалось, что "Сочи" побежит исправлять ситуацию, но "Тюмень" уверенно удерживала преимущество, пока в ход матча не вмешался судья, поставивший более чем странный пенальти в ворота гостей. Песегов с точки пробил Вамбольта. В принципе, ничего удивительного - "Сочи" бьет пенальти почти что в каждой игре. "Тюмень" стала еще ближе к вылету в ПФЛ, но продолжает борьбу. А "Сочи" упустил шанс подтянуться к "Томи"."Нижний Новгород" долго мучался с "Химками", которые за весь матч не нанесли ни одного удара в створ ворот, но тренерские решения Черышева помогли команде набрать три очка - вышедшие на замену Скворцов и Делькин пробили Хомича в течение заключительных 10 минут. Между голами еще было удаление Кирилла Боженова, который на нервах пнул лежачего Сапету и отправился отдыхать чуть раньше чем планировал. "Нижний Новгород" укрепляет свои позиции в борьбе за стыковые матчи.Никак весной команда Игоря Беляева не могла победить, но в домашнем матче с "Мордовией" неудачную серию удалось прервать - голы Гоцука и Федотова принесли команде из Курска важнейшие три очка. "Мордовия" проиграла уже третий свой матч подряд, причем в этих встречах саранская команда ни разу не смогла забить.Как-то незаметно клуб из Хабаровска вклинился в борьбу за РПЛ, но до четвертого места после победы над "Шинником" команду отделяют всего четыре очка. В последнем матче все решил гол Алейника, хотя "Шинник" имел потрясающую возможность уйти от поражения, но голкипер Генералов продемонстрировал чудеса реакции, вытащив мертвый мяч после удара Самодина."Луч" подтвердил статус одной из самых "низовых" команд ФНЛ, сыграв дома вничью с "Чертаново" - 0:0.Самое интересное, что даже "Ротор" при определенных условиях может забороться за стыки - до "Нижнего Новгорода" после победы со счетом 1:0 над "Балтикой" команду из Волгограда отделяет семь очков. На последнем матче "Ротор" собрал почтизрителей - просто космический результат для ФНЛ. Даже на Премьер-Лигу так не ходят. В Волгограде классные люди живут, молодцы."Армавир" сыграл четвертую нулевую ничью подряд. Можно даже ставить на точный счет уже в следующих матчах. На этот раз соратниками южан по унынию стал "Факел"."Зенит-2" весной вроде начал набирать очки - на этот раз главный аутсайдер дома сыграл вничью с "Сибирью" - 2:2. А "Спартак-2" дома проиграл "Краснодару-2" со счетом 2:3, сначала красно-белые отыгрались с 0:2, но потом все равно пропустили от Григоряна.